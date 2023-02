Promo JSM Alfamart Mulai 3 sampai 5 Februari 2023, Kini Belanja Hemat JSM Bukan Hanya Mimpi

BANJARMASINPOST,CO.ID- Belanja akhir pekan di Alfamart mulai 3 sampai 5 Februari 2023 pada Jumat, Sabtu, Minggu (JSM) sungguh menyenangkan.

Sudah saatnya masyarakat untuk manfaatkan kesempatan berbelanja MURAH BANGET selama 3 hari di # Alfamart dengan #PromoJSM Alfamart terbaru pekan ini.

Pastinya banyak banget penawaran aneka produk menarik dengan harga SUPER HEMAT yang tersedia untuk penuhi kembali stok kebutuhan harian + persiapan Ramadhan nanti.

Informasi terhimpun, promo JSM Alfamart mulai 3 sampai 5 Februari 2023 hadir dengan lebih murah untuk produk-produk kebutuhan harian Anda. Ada harga lebih murah untuk beras hingga minyak goreng dan mie instan.

Harga promo yang lebih terjangkau juga hadir untuk produk perawatan wajah dan produk membersihkan tubuh untuk perlengkapan mandi. Lengkapi kebutuhan selama akhir pekan di katalog promo JSM Alfamart terbaru.

Simak varian popok bayi dan minyak goreng hemat yang ditawarkan di Promo JSM Alfamart hari ini:

Mamy Poko Pant Standar L20

Harga Semula : Rp. 47.900

Harga Diskon : Rp. 37.900

Tambahan Diskon menggunakan Gopay menjadi : 36.400

Mamy Poko Pant Standar XXL 18

Harga Semula : Rp. 60.200

Harga Diskon : Rp. 54.900

Tambahan Diskon menggunakan Gopay menjadi : 52.900

Sunco Minyak Goreng Pouch 2 L

Harga Semula : Rp. 44.500

Harga Diskon : Rp. 38.400

Tambahan Diskon menggunakan Gopay menjadi : 36.900

Tropical Minyak Goreng Pouch/Btl 2 L

Harga Semula : Rp. 42.700

Harga Diskon : Rp. 36.300

Tambahan Diskon menggunakan Gopay menjadi : 34.800

Berikut syarat dan ketentuan pembayaran menggunakan Gopay:

1. Tambahan diskon Rp 1.500 khusus pembayaran di tempat menggunakan Gopay

2. Minimum belanja Rp 10.000 termasuk item promo

3. Tidak berlaku kelipatan (1 item per struk)

4. Maksimal 5 transaksi per pelanggan per hari di Alfamart

5. Tidak berlaku Alfagift

Selain yang lebih murah, promo JSM Alfamart terbaru juga memberikan kemudahan belanja lainnya. Promo JSM Alfamart terbaru tidak hanya bisa dibeli secara langsung dengan mendatangi gerai-gerai Alfamart terdekat.

Belanja promo JSM Alfamart dengan lebih mudah dan cepat melalui aplikasi Alfagift. Belanja melalui aplikasi memberikan layanan siap antar dalam sehari dan gratis biaya pengiriman. Berikut katalog promo JSM Alfamart terbaru.

