Jadwal Liga Inggris Malam Ini, Live SCTV Liverpool dan NU, Aston vs Leicester Moji TV, MU Streaming

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung SCTV pekan 22 yang Jadwal Liga Inggris lengkap siaran TV lainnya hari ini Sabtu (4/1/2023) hingga Minggu besok ada setelah artikel ini.

Seperti biasa selain SCTV Live Streaming Liga Inggris juga bisa ditonton via Live Streaming TV online Vidio yang akan tayang mulai malam ini.

Tiga laga Liga Inggris 2023 pekan ini tayang TV lokal gratis, yakni Wolves vs Liverpool dan Newcastle United vs West Ham di SCTV. Aston Villa vs Leicester City lalu Siaran Langsung Moji TV.

Liverpool bertemu Wolves untuk ketiga kalinya dalam 28 hari pada hari Sabtu dan setelah dua kekalahan liga di jalan pada tahun 2023, tidak ada yang mengabaikan betapa pentingnya tiga poin itu.

The Reds berada di jalan sekali lagi untuk kelima kalinya tahun kalender ini, hanya satu dari empat pertandingan sebelumnya yang berakhir dengan kemenangan Liverpool.

Baca juga: Jadwal Liga Inggris Siaran Langsung SCTV Ada Newcastle dan Liverpool, Chelsea - Arsenal Streaming

Baca juga: Jadwal Siaran Liga Inggris Pekan 22 Hari Ini Chelsea vs Fulham, Liverpool Esok di SCTV, MU Streaming

Dan di situlah Jurgen Klopp memihaknya sekali lagi, Molineux. Dia akan menyambut hasil 1-0 yang sama untuk pertemuan Piala FA hanya 18 hari sebelumnya, tetapi siapa yang akan dia pilih untuk menyelesaikan pekerjaannya?

Dia mendapat pukulan cedera lagi dan masih ada tanda tanya atas sejumlah gelandang berpengalamannya.

Di sini, kami melihat dua kemungkinan lineup awal untuk Liverpool melawan Wolves .Ibrahima Konate adalah korban cedera terbaru.

Tetapi Klopp menawarkan pembaruan yang agak positif tentang anggota skuat lainnya ketika dia berbicara kepada media pada Jumat sore:

Konate absen karena cedera hamstring

*Diogo Jota "cukup banyak kembali dalam pelatihan normal minggu depan"

*Roberto Firmino dan Virgil van Dijk “semakin dekat” untuk kembali

*Luis Diaz "berlari sekarang, [tetapi] masih akan memakan waktu beberapa minggu"

Liverpool telah menikmati satu minggu penuh pelatihan dan Klopp akan memiliki banyak waktu dan kesempatan untuk melihat bagaimana pasukannya bereaksi terhadap kemunduran lain di Brighton.