Jadwal Liga Inggris Siaran Live SCTV Hari ini Wolves vs Liverpool, Man United - Arsenal Streaming

Instagram SCTV Sport

Banner jadwal siaran langsung Liga Inggris di SCTV. Ada dua pertandingan Liga Inggris pekan ini yang akan tayang lewat siaran langsung gratis SCTV mulai malam hari ini, Sabtu (4/2/2023), yakni Wolves vs Liverpool dan Newcastle United vs West Ham. Sementara laga Everton vs Arsenal, Man United vs Crystal Palace dll bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.