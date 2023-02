Jeka Saragih vs Anshul: Road to UFC Cara Nonton Gratis via HP dan Laptop Aksi Si Tendangan Maut

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini cara nonton Siaran Langsung Mola TV dan Link Streaming Gratis Jeka Saragih vs Anshul Jubli final kelas ringan untuk turnamen Road To The UFC lewat HP, Laptop sampai TV digital.

Pertandingan Jeka Saragih vs Anshul Jubli ini bisa disaksikan dengan berbagai cara, selain Mola TV, juga Live Streaming TV Online www.mola.tv.

Link dan cara nonton Live Streaming UFC 218 laga Jeka Saragih vs Anshul Jubli bisa diakses lewat tautan yang ada di berita ini.

Jadwal tayang siaran langsung gratis & Live Streaming Mola TV laga duel Jeka Saragih vs Anshul Jubli di final kelas ringan untuk turnamen Road To The UFC adalah Minggu (5/2/2023) jam 10.00 WIB besok.

Sabtu malam atau Minggu pagi WIB akan berisi turnamen keempat final Road to UFC yang berlangsung sepanjang tahun 2022 di Asia.

Empat tempat teratas di divisi kelas ringan, kelas bulu, kelas bantam, dan kelas terbang semuanya diperebutkan, karena pemenang dalam empat pertandingan tersebut akan mendapatkan kontrak UFC.

Dengan berat 155 pound, Anshul Jubli (155,5) akan mencoba menjadi pesaing kelahiran India pertama yang meraih kemenangan UFC, sementara lawannya Jeka Asparido Saragih(155) akan mencoba melakukan hal yang sama mewakili Indonesia.

Finisher kelas bulu Jeong Yeong Lee (145) dan Zha Yi (145,5) akan mengikuti garis dalam pertempuran Korea Selatan vs China.

Di divisi kelas bantam, rekan senegara Jepang Toshiomi Kazama (136) dan Rinya Nakamura (135) akan menyerah untuk kesepakatan UFC yang didambakan dan hak-hak sesumbar negara asal.

Terakhir, Seung Guk Choi (125,5) dan Hyun Sung Park (124,5) terlibat dalam kontes kelas terbang seluruh Korea.

UFC Fight Night 218 memiliki waktu mulai yang sangat terlambat pada hari Sabtu, karena babak penyisihan dimulai pukul 10 malam ET/7 malam PT.

Kartu utama kemudian akan dimulai pada pukul 1 pagi ET/10 malam PT.

UFC Fight Night 218 Hasil Penimbangan:

Derrick Lewis (265) vs. Sergey Spivak (255.5)

Devin Clark (204.5) vs. Da Un Jung (205)

Blagoy Ivanov (256.5) vs. Marcin Tybura (253.5)

Doo Ho Choi (145.5) vs. Kyle Nelson (145.5)

Adam Fugitt (170,5) vs. Yusaku Kinoshita (170,5)

Anshul Jubli (155,5) vs. Jeka Asparido Saragih (155)

Jeong Yeong Lee (145) vs. Zha Yi (145,5)

Toshiomi Kazama (136 ) vs Rinya Nakamura(135)

Seung Guk Choi (125,5) vs Taman Hyun Sung (124,5)

Mandy Bohm (125,5) vs Ji Yeon Kim (125,5)

Taman Jun Yong (185,5) vs Denis Tiuliulin (186)

Jesus Santos Aguilar (125) vs Tatsuro Taira (125,5)

Profil Jeka Asparido Saragih