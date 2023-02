Keluarga Syahrini dari Malaysia Datang ke Indonesia, Hadiri Khitanan Anak Aisyahrani

BANJARMASINPOST.CO.ID - Keluarga artis Syahrini belum lama ini menggelar pesta khitanan Radja Arkan Fattan Geovani, putra Aisyahrani dan Jeffry Geovani.

Istri Reino Barack mengabarkan kalau keluarganya dari Malasyia datang ke Indonesia untuk menghadiri acara sunatan itu.

Akan tetapi, penyanyi yang akrab disapa Incess tersebut justru tidak hadir di tengah-tengah perkumpulan itu.

Nah, keluarga Syahrini di Indonesia merasa senang efek kedatangan keluarganya dari Malaysia.

Mereka adalah Vie Shantie Khan dan Razziah Khan yang datang beserta keluarga.

Hal tersebut diketahui dari postingan Syahrini melalui akun instagram pribadinya, @princessyahrini, Jumat (3/2/2023).

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari postingan stories @princessyahrini, Sabtu (4/2/2023), Syahrini kedapatan merepost video reels milik akun @vieshantiekhan.

Dalam video tersebut terekam perjalanan keluarga Vie Shantie Khan saat sedang mendatangi acara khitan Radja, anak Aisyahrani.

Melihat tayangan video tersebut, Syahrini lantas berterima kasih kepada mereka.

"Masha Allah my lovely family from Malaysia @vieshantiekhan @razziahkhan

Thank you so much mama

sayang2kuuu sudah hadir di walimatul khitan @raja.arkan_ @syh55, " ujar Syahrini.

Syahrini Posting Keadaan Ibunya Saat Anak Aisyahrani Sunatan

Sudah beberapa bulan Incess tak menjenguk sang ibu yang kini menetap sendirian di Indonesia.