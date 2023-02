Sosok Ibu Rafathar Selain Nagita Slavina Diungkap Raffi Ahmad, Tak Kalah Cantik dari Gigi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Putra Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Raftahar Malik Ahmad ternyata memiliki sosok ibu lain.

Hal ini diungkap langsung oleh Raffi Ahmad selaku ayah kandung Rafathar.

Lantas siapakah sosok ibu Rafathar selain Nagita Slavina?

Popularitas Rafathar yang baru berusia 7 tahun memang tak kalah dari kedua orangtuanya.

Selain jadi anak pasangan selebritis yang disebut sebagai sultan, Rafathar juga memiliki paras tampang dengan berbagai talenta.

Tak heran diusianya yabg terbilang amsih belia, A’a sapaan akrab Rafathar sudah memiliki banyak penggemar.

Namun selain Nagita Slavina, Rafathar ternyata memiliki ibu lain.

Seperti yang diungkap Raffi Ahmad lewat unggahan di akun instagram miliknya Sabtu (4/2/2023).

Adapun sosok lain ibu Rafathar adalah artis cantik asal Malaysia, Nur Fazura.

Rupanya Fazura menjadi ibu Rafathar saat berperan dalam Film Rafathar The Movie beberapa tahun lalu.

“Akhirnya ketemu mamanya Rafathar di Film Rafathar The Movie,” tulisnya.

Baca juga: Raffi Ahmad Pasang Badan untuk Mbak Lala, Bantah Isu Pengasuh Manfaatkan Rafathar untuk Live Tiktok

Terlihat dalam unggahan tersebut Fazura berada di tengah - tengah antara Raffi dan Gigi.

Sambil tersenyum manis, Fazura merangkul tubuh Nagita Slavina, ibu kandung Rafathar.

“Akhirnya ketemu after so long, my family, love u both always, sampai ketemu di Jakarta nanti ya,” balas Fazura.