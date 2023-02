Jadwal Pesta Drakor di Net TV Mulai 6 Februari 2023, Ada Lee Min Ho di Legend of The Blue Sea

Serial drama Korea yang akan tayang di saluran NET TV mulai 6 Februari 2023. Ada Lee Min Ho di Legend of The Blue Sea.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Program terkini dari NET TV akan menayangkan ulang serial Drama Korea atau drakor mulai 6 Februari 2023.

Terbaru, akan hadir Legend of the Blue Sea yang diperankan Lee Min Ho dan Jun Ji Hyun.

Pesta Drakor di Net TV bakal terjadi. Ada lima judul drakor yang akan menemani pemirsa NET TV dalam satu hari mulai 6 Februari 2023.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari instagram resmi NET TV, @netmediatama, Minggu (5/2/2023), berikut ini referensi tontonan 5 drakor yang akan ditayangkan di NET TV:

1.) 18 AGAIN

18 Again adalah sebuah seri televisi Korea Selatan tahun 2020 yang diangkat dari film Amerika tahun 2009 berjudul 17 Again karya Jason Filardi.

Dibintangi oleh Kim Ha-neul, Yoon Sang-hyun, dan Lee Do-hyun, drama ini sudah pernah disiarkan sebelumnya.

Berisi 16 episode, 18 Again bercerita tentang pasangan suami istri yang telah menikah lama, hingga harus berurusan dengan perceraian.

Jung Da-Jung (Kim Ha-Neul) menikah dengan Hong Dae-Young (Yoon Sang-Hyun) yang berusia 37 tahun.

Dalam sinopsis 18 Again, Jung Da Jung dan Dae Young memiliki putra dan putri kembar yang berusia 18 tahun.

Jung Da Jung bekerja keras sebagai pembaca berita yang masih baru dan dia memiliki hati yang hangat. Dia menjadi benar-benar muak dengan suaminya dan tidak dapat menghadapinya lagi.

Saksikan drakor 18 Again mulai 6 Februari 2023 di NET TV pada pukul 10.00 WIB.

2.) OH MY VENUS

Oh My Venus adalah serial televisi Korea Selatan tahun 2015 yang dibintangi oleh So Ji-sub dan Shin Min-a.