Nasib Angelina Sondakh Usai Marcelino Lefrandt Pamer Kekasih Baru, Singgung Soal Pengkhianatan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sempat diisukan kembali menjalin hubungan asmara dengan Angelina Sondakh, Marcelino Lefrandt justru pamer sosok kekasih baru.

Adapun wanita yang berhasil mencuri hati duda Dewi Rezer itu adalah sosok Violenzia Jeanette.

Nama Violenzia Jeanette sempat ramai menjadi perbincangan usai hadir memberikan dukungan pada Fuji yang baru saja kehilangan Vanessa Angel dan Febri Andriansyah.

Padahal sebelumnya Marcelino dan Angelina Sondakh digadang akan kembali menjalin hubungan asmara usai belasan tahun berpisah.

Ya, memang sebelum menikah dengan Almarhum Adjie Massaid, Angelina Sondakh dan Marcelino Lefrandt sempat menjalin hubungan asmara.

Namun hubungan keduanya justru berakhir kandas.

Setelah menyandang status duda dan janda, Marcelino dan Angie kembali menjalin silaturahmi.

Marcelino bahkan menjadi salah satu orang yang menyambut Angelina Sondakh sesaat setelah keluar dari penjara.

Keduanya beberapa kali kedapatan menghabiskan waktu bersama.

Sayangnya ditengah kabar kedekatannya dengan Angie, dilansir melalui media sosial pribadinya Minggu (5/2/2023) Marcelino Lefrandt sudah memiliki kekasih baru.

Baca juga: Peringatan Angelina Sondakh ke Keanu Massaid Soal Asmara, Bebaskan Bergaul Nanti

Bak pasangan yang sedang dimabuk asmara, Marcelino dan Vio tak segan untuk mempertontonkan kemesraan mereka.

"One of my favourite quotes : "I hope you can find someone that is speak your language , so you dont spend a lifetime translating your soul"

Love language : Physical touch & Quality time," tulis Marcelino.

Respon Angelina Sondakh