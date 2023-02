Jadwal Liga Inggris Pekan ini Siaran SCTV Lawan Mudah Arsenal, Liverpool, Man United dan Man City

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut adalah jadwal Liga Inggris pekan 23 yang akan kembali tayang gratis di SCTV dan Live Streaming TV Online Vidio mulai hari Kamis (9/2/2023) ini. Simak Klasemen Liga Inggris Pekan 22.

Jadwal Liga Inggris pekan ini akan diwarnai beberapa pertandingan dengan laga menarik diantaranya Arsenal vs Brentford, Liverpool vs Everton dan Man City vs Aston Villa.

Jadwal Liga Inggris pekan ini akan di buka Leeds United vs Manchester United belum ada konfirmasi tayang lewat siaran langsung gratis di SCTV tapi pasti Live Straming TV Online Vidio.com.

Arsenal saat ini masih memimpin puncak klasemen Liga Inggris.

Sementara dua tim kota Manchester, Manchester City dan Manchester United menguntit di belakang Arsenal.

Masalah ulang Chelsea tidak dapat menemukan jalan melewati Fulham pada awal akhir pekan yang sibuk dari aksi Liga Premier.

The Blues, yang menurunkan pemain besar Enzo Fernandez, Mykhailo Mudryk, dan Noni Madueke melawan rival London barat mereka, ditahan imbang oleh tetangga mereka.

Pemuncak klasemen Arsenal, yang baru-baru ini menandatangani penandatanganan kejutan Jorginho, juga mengalami kekecewaan karena kalah di Liga untuk kedua kalinya musim ini.

Sean Dyche melakukan awal yang sempurna untuk misi penyelamatannya di Goodison Park.

Manchester United melewati Crystal Palace dalam pertemuan yang menegangkan, sementara Liverpool mengalami sore yang menyedihkan saat mereka dihancurkan 3-0 oleh Wolves. West Ham menahan Newcastle imbang 1-1 di pertandingan terakhir pertandingan.

Pada hari Minggu, juara Manchester City sekali lagi dikalahkan di Stadion Tottenham Hotspur.

Harry Kane memberi timnya kemenangan 1-0, dengan tiga poin menutup jarak dari Newcastle.

Klasemen Liga Inggris Pekan 22

Klasemen dan jadwal Liga Inggris pekan 23 yang akan kembali tayang gratis di SCTV dan Live Streaming TV Online Vidio mulai hari Kamis pekan ini. (Premier League)

Jadwal Liga Inggris Pekan 23

Kamis, 9 Februari 2023

Leeds United vs Manchester United

Sabtu, 11 Februari 2023

AFC Bournemouth vs Newcastle United

Arsenal vs Brentford

Crystal Palace vs Brighton

Fulham vs Nottingham Forest

Leicester City vs Tottenham Hotspurs

Liverpool vs Everton

Man City vs Aston Villa

Southampton vs Wolves

West Ham vs Chelsea

