Kunjungi SMKN 5 Banjarmasin, Archipelago Road to School  Berikan ilmu Engineer Perhotelan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Hotel yang berada di bawah naungan Archipelago Kalsel mekasanakan kunjungan ke sekolah tingkat SMA dan sederajat di wilayah nya masing-masing.

Kunjungan ke sekolah ini, dilaksanakan dalam rangka Program Archipelago Road to School yakni untuk memberikan ilmu dan mengajarkan profesi sebagai engineer dalam dunia perhotelan kepada siswa yang ingin langsung terjun ke dalam dunia kerja.

Archipelago adalah chain hotel yang saat ini menaungi 158 unit hotel yang tersebar di seluruh Indonesia dan berbagai negara lainnya.

Hotel yang berada di bawah Archipelago Kalsel seperti Aston Banua Hotel, Fave Hotel Banjarmasin , Fave Hotel Banjarbaru dan Aston Tanjung Hotel mengunjungi sekolah sekolah di Banjarmasin, seperti SMKN 5 Banjarmasin, yang barada di Jalan Mayjend sutoyo S, Banjarmasin, Senin, (06/02/2023).

Kunjungan tersebut mengusung tema "Provisioning in the wold of hospitality as an engineer".

Corporate Chief Engineer Archipelago, Bapak I Ketut Wijaya ST.,MT, menyampaikan ada tiga tujuan utama dilaksanakannya kegiatan tersebut, yang pertama untuk mengembangkan dan memajukan para siswa lokal untuk dapat berkembang lebih baik dan siap untuk terjun langsung ke lapangan kerja dan membangun daerah nya.

Kedua, hal ini selaras dengan tujuan Archipelago sendiri yaitu membangun belajar merdeka untuk siswa siswi SMK.

"Dan ketiga yang tidak kalah penting bagaimana cara untuk menerapkan soft skill atau hard skill di dunia perhotelan," ucap I Ketut.

I Ketut, merasa senang generasi muda saat ini memiliki motivasi yang kuat untuk tumbuh, berkembang lebih baik lagi ke depan nya dan siap kerja.

"Saya berharap program ini dapat berkelanjutan dan dilaksanakan secara berkala di Kalimantan selatan", harapnya.

Sementara itu, para siswa terlihat antusias dalam menerima materi melalui sesi tanya jawab, beberapa siswa terlihat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis, yang tentu saja hal tersebut diapresiasi oleh narasumber.

Kepala sekolah SMK 5 Banjarmasin, Dr.Drs.H. Syahrir, MM menyampaikan, sekolahnya juga merasa bangga dengan adanya kedatangan dari tim Archipago yang dapat memberilkan berbagai ilmu untuk perserta didiknya.

"Saya berharap materi yg di berikan hari ini bisa di terapkan untuk anak anak SMK yang sudah siap masuk kedalam dunia kerja, khususnya perhotelan," tandasnya.

