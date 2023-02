Penampakan Perut Besar Nella Kharisma Terekam, Istri Dory Harsa Kini Sedang Hamil Tua

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penampakan perut besar penyanyi dangdut Nella Kharisma yang sedang hamil tua terekam.

Usia kehamilan istri penabuh gendang, Dory Harsa tersebut sudah menginjak bulan kedelapan.

Artinya, sebulan lagi anak kedua Nella Kharisma dan Dory Harsa akan lahir.

Sebelumnya, Nella Kharisma dan Dorry Harsa telah dikaruniai anak perempuan yang diberi nama Gendhis Geona Madaharsa.

Kini, Gendhis telah tumbuh besar menjadi anak yang cantik dan pintar.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari postingan instagram Nella Kharisma melalui akun pribadinya, @nellakharisma, Senin (6/2/2023), penampakan perut buncit sang pedangdut jadi perhatian.

Perut Nella Kharisma yang sudah besar membuat warganet juga ikut tidak sabar menyambut kelahiran sang bayi.

Foto tersebut adalah postingan Nella Kharisma saat mengunggah endorse-an produk perlengkapan bayi.

Tampak, Nella Kharisma duduk di kursi sembari menunjukkan perut besarnya.

Berjejer perlengkapan bayi mulai dari kasur bayi kelambu renda, apron menyusui, stroller, bantal menyusui, sofa bayi dan kasur alas stroller.

Menjelang kelahiran anak keduanya, Kharisma sudah mulai mempersiapkan keperluan bayinya.

“BAGI BAGI PULUHAN APRON MENYUSUI GRATISSS!!!!

Sebelum Baby kedua aku lahir, aku udah prepare banget buat beli perlengkapan baby aku dan I'm super excited karena nemuin baby shop yang trusted dan memang jadi rekomendasi para Artis Indonesia Akhirnya aku beli perlengkapan Baby di @bumbee_collection.

Ohh iya yang paling aku suka dari @bumbee_collection itu pilihan motifnya, lucu-lucu sampai bingung pilihinnya buat babykuuu Kualitasnya? Jelas ga perlu diraguin lagi moms, definitely made with high quality material dan produknya sebagus itu karena emang bikin babyku nyaman terutama bobo di kasur babynya! No wonder Bumbee jadi #AhlinyaKasur Bayi