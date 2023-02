Fakta Virgo and The Sparklings: Jadwal Tayang, Sinopsis, Jadi Serial Korea, Dibintangi Adhisty Zara dan Bryan Domani.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dibintangi Adhisty Zara hingga Bryan Domani, film Virgo and the Sparklings akan tayang sebentar lagi.

Kabar baiknya, film yang merupakan bagian dari Jagat Sinema Bumilangit tersebut akan memiliki versi Korea.

Penyebabnya, rumah produksi ternama asal Korea, HB Entertainment telah membeli lisensi film Virgo and The Sparklings.

Ini dilakukan untuk diadaptasi menjadi serial di negara tersebut.

HB Entertainment telah memproduksi sejumlah drama Korea terkenal seperti The K2, My Love from The Star, dan Sky Castle.

Produser kreatif Jagad Sinema Bumilangit (JSB), Joko Anwar mengungkapnya melalui akun Twitter-nya.

“Baru akan tayang bioskop 2 Maret nanti, Virgo and the Sparklings udah dibeli lisensinya buat dijadikan serial Korea oleh HB Entertainment,” tulis Joko Anwar seperti dikutip Kompas.com pada Selasa (7/2/2023).

Virgo and The Sparklings merupakan film ketiga yang dirilis oleh Jagat Sinema Bumilangit setelah Gundala (2019) dan Sri Asih (2022).

Sinopsis Virgo and The Sparkling

Virgo and The Sparkling adalah film terbaru yang diproduksi oleh Screenplay Bumilangit.

Film yang disutradarai oleh Ody C. Harahap ini, merupakan hasil adaptasi dari serial webtoon dengan judul yang sama, karya Annisa Nisfihani dan Ellie Goh.

Virgo and The Sparkling dibintangi oleh beberapa artis muda ternama Indonesia, seperti Adhisty Zara, Ashira Zamita, Satine Zaneta, Rebbeca Kloper, Mawar Eva, dan Bryan Domani.

Film ini akan tayang di bioskop-bioskop Indonesia pada 2 Maret 2023.

Virgo and The Sparkling merupakan film bertema pahlawan super yang bercerita tentang empat orang sahabat.