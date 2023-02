Satu-satunya Atlet Putri di 32 Besar Turnamen Biliar Piala Danrem, Nony Bakal Hadapi Pebiliar Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Nony Krystianti Andilah, pebiliar putri asal Jawa Barat ini menjadi satu-satunya perempuan yang bisa lolos lanjut ke babak 32 besar turnamen biliar Piala Bergilir Danrem 101/Antasari, 9 Ball Open Handicup Tournament 2023.

Dibabak 32 besar turnamen biliar ini, Nony dari Klub Lucky ini bakal langsung bertemu lawan yang tangguh, yakni Abdul Kholik pebiliar asal Kalsel yang pernah menjuarai POBSI Pool Cirkuit Seri II yang digelar di Banjarmasin pada tahun lalu.

Kendati demikian, Nony tak gentar sama sekali ketika mengetahui lawannya adalah Kholik yang memang sudah lama lalang melintang di dunia biliar.

"Fokus saja pada pertandingan, berikan permainan terbaik," tuturnya saat diwawancarai Banjarmasinpost.co.id, Selasa (7/2/2023) di venue pertandingan Aula Makorem 101/Antasari Jalan Jend Sudirman No 7 Banjarmasin.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa mengikuti turnamen ini untuk sekalian ajang latih tanding buat persiapan jelang Pra PON.

"Harapannya tetap main yang terbaik, apapun hasilnya nanti berarti disitulah batas kemampuan saya untuk saat ini," pungkasnya.

Berikut aturan turnamen dan jadwal Piala Bergilir Danrem 101/Antasari, 9 Ball Open Handicup Tournament 2023 dengaan total hadiah Rp 250 juta.

Penyisihan menggunakan sistem gugur dari tanggang 1 Sampai 5 Februari, dengan kualifikasi 8 Keluar 1 SE (Race To 5).

6 Februari : 64 Besar ke 32 Besar DE (Race To 6)

7 Februari : 32 Besar ke 8 Besar SE (Race To 7)

8 Februari : 8 Besar ke Semi Final SE (Race To 8)

Semi Final ke Dinal (Race 9)

Sistem Handicap Pir Bola (Hilang)

Rincian daftar hadiah :

Juara 1 : Rp 100 Juta + Tropi

Juara 2 : Rp 40 Juta + Tropi

Juara 3 : Rp 20 Juta + Tropi

Juara 4 : Rp 10 Juta + Tropi

Juara 5-8 : Rp 5 Juta

Juara 9-16 : Rp 2,5 Juta

Juara 17-32 : Rp 1 Juta

Juara 33-64 : Rp 750 ribu

