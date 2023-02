Tak Dapat Royalti dari Syahrini, Ressa Herlambang Kuak Fakta Lagu Kau yang Memilih Aku

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nasib artis Ressa Herlambang akhir-akhir ini jadi sorotan. Kini, dikaitkan pula dengan penyanyi Syahrini.

Penyebabnya, Ressa Herlambang menyentil soal royalti lagu yang dinyanyikan Syahrini dulu.

Padahal, lagu itu sangat hits. Lagu yang dipopulerkan Syahrini itu berjudul Kau yang Memilih Aku.

Diketahui, Ressa Herlambang kembali muncul saat menjadi bintang tamu di Podcast Ferdy Element.

Dalam podcast tersebut Ressa menceritakan jatuh bangun kehidupannya selama beberapa tahun belakang yang tak diketahui publik.

Ia bercerita bahwa selama menghilang, dirinya dan keluarga sudah bangkrut dalam semalam.

Ibu Ressa Herlambang mengalami gangguan kejiwaan karena disantet dan sang ayah yang ditangkap polisi.

Tak hanya itu, pelantun lagu 'Menyesal' ini juga menjelaskan alasannya baru menceritakan masalah ini ke khalayak ramai.

Bukan ingin dikasihani, Ressa mengungkapkan bahwa ia telah menyimpan kepedihan itu selama bertahun-tahun seorang diri.

Tak hanya itu, dalam podcast tersebut Ressa Herlambang juga mengungkapkan fakta lain.

Ia menyebutkan bahwa ia belum mendapatkan royalti dari lagu ciptaannya yang dipopulerkan oleh Syahrini.

Lagu ciptaannya yang dipopulerkan oleh Syahrini yaitu 'Kau yang Memilih Aku' yang rilis pada 2012 lalu.

Lagu tersebut dinyanyikan oleh Syahrini saat dirinya tak lagi jadi teman duet Anang Hermansyah.

Melalui podcast di kanal YouTube Ferdy ELEMENT yang berjudul All You Can Hear, Ressa mengungkapkan segalanya.