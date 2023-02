LINK Live Streaming Man United vs Leeds Liga Inggris Siaran Langsung SCTV Malam ini, Susul Arsenal

Berikut Link Live Streaming Vidio.com Man United vs Leeds United siaran langsung Liga Inggris dini hari ini, Kamis (9/2) gratis di tv lokal SCTV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah Link Live Streaming Liga Inggris laga Manchester United vs Leeds United. Laga bisa disaksikan gratis Siaran Langsung SCTV malam ini.

Live Streaming Man United vs Leeds United bisa diakses via Live Streaming SCTV via TV Online Vidio.com yang tersedia.

Bagi yang mencari Link Live streaming bola SCTV bisa disimak. Link Live Streaming TV Online Vidio ada di bagian berita ini.

Man Utd dan Leeds tidak akur secara historis dan itu telah menghasilkan atmosfer dan penampilan yang fantastis selama bertahun-tahun, termasuk kemenangan 4-2 Man Utd di Elland Road musim lalu.

Man Utd telah memenangkan lima dari enam pertandingan terakhir mereka melawan Leeds, termasuk kemenangan 4-2 dan 5-1 di Premier League musim lalu.

Lebih dari 2,5 gol telah dicetak dalam lima dari enam pertemuan terakhir pasangan ini sehingga Anda dapat melihat mengapa kami memprediksi gol pada Rabu malam.

Man Utd telah memenangkan masing-masing dari empat pertandingan terakhir mereka di liga dan piala dan lebih dari 2,5 gol telah dicetak dalam empat dari lima pertandingan terakhir mereka.

Empat dari enam pertandingan terakhir Leeds telah menghasilkan setidaknya tiga gol dan dua dari tiga pertandingan tandang terakhir mereka di semua kompetisi berakhir dengan kekalahan.

Marcus Rashford mencetak gol

Marcus Rashford telah tampil luar biasa sejak kembali dari Piala Dunia dan telah menjadi pemain menonjol Manchester United musim ini.

Penyerang Inggris itu telah mencetak 10 gol di Liga Premier sendirian, dua kali lebih banyak dari rekan setim terdekatnya Fernandes, dan dia juga menyumbang 9 gol dalam kompetisi piala untuk klubnya, jadi Anda dapat melihat mengapa kami mendukung Rashford untuk mencetak gol melawan Leeds pada Rabu malam.

Jika berhasil meraih kemenangan pada laga yang digelar di Old Trafford ini, Manchester United akan menyamai perolehan poin Manchester City (45).

Upaya Man United pepet Man City ini didukung keadaan karena Leeds United akan berada dalam kondisi tak ideal usai Jesse Marsch dipecat dari kursi kepelatihan.

Namun beberapa kesempatan setelah pelatih sebelumnya dipecat, sebuah tim biasanya langsung tampil meroket.