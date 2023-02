Memperingati Hari Pers Nasional 9 Februari, Membuat Media Cetak Tetap Relevan

Oleh: Satrio Wahono, Sosiolog dan Magister Filsafat UI

BANJARMASINPOST.CO.ID - PERINGATAN hari Pers 9 Februari 2023 ini sebenarnya ditandai suasana muram. Pasalnya, mengawali 2023 lalu, harian Republika mengumumkan penghentian edisi cetaknya terhitung 1 Januari 2023 setelah 30 tahun terbit untuk beralih sepenuhnya ke platform digital. Koran ini menyusul langkah Koran Tempo pada 1 Januari 2021. Di akhir tahun 2022, tabloid wanita Nova serta majalah anak Mombi. Mombi SD dan Bobo Junior juga menerbitkan edisi cetak terakhirnya pada Desember 2022.

Ini adalah riak terbaru dari gelombang meredupnya media cetak yang sudah berlangsung beberapa tahun terakhir. Nama-nama seperti Suara Karya, Suara Pembaruan, Sinar Harapan, Koran Jakarta, Harian/Tabloid Bola, untuk menyebut beberapa, sudah lama menghentikan edisi cetak mereka. Karena itu, muncullah pertanyaan: apakah media cetak sudah “habis” alias tidak relevan di tengah gempuran teknologi digital yang membuat orang bisa membaca berita di mana saja lewat gawai pintar mereka? Ataukah sebenarnya masih ada celah supaya media cetak bisa bertahan dan tetap relevan?

Eksklusivitas

Terlepas dari deretan fakta kolapsnya begitu banyak media cetak, ternyata ada satu media cetak yang bisa bertahan dan bahkan tumbuh di era digital ini, yaitu komik. Di AS, misalnya, industri komik yang didominasi komik superhero mampu mencatatkan total nilai penjualan 1,905 miliar dolar AS untuk edisi cetak dan 705 juta dolar AS untuk edisi digital pada 2021. Artinya, media cetak di sana ternyata masih disukai dan penjualannya bahkan terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun penerbit media bersangkutan juga menjual konten yang sama di platform digital.

Mengapa komik cetak di AS bisa bertahan? Salah satu kata kuncinya adalah eksklusivitas. Komik cetak di AS adalah bahan bacaan sekaligus barang koleksi (collectible item). Nilai suatu komik potensial untuk meningkat dari waktu ke waktu, tergantung momen dan signifikansi komik, seperti kemunculan pertama seorang tokoh superhero atau penjahat super (super villain). Komik di AS biasanya dicetak sekali saja secara eksklusif, dalam artian jika pun suatu komik laris di pasaran, edisi itu tidak akan langsung dicetak ulang (reprint) untuk waktu lama. Andaikata dicetak ulang pun, edisi cetak ulang itu akan divaluasi lebih rendah oleh kolektor dan fans komik ketimbang cetakan pertama (1st printing). Artinya, karakter eksklusif dari komik membuat pembeli masih setia membeli edisi cetak suatu komik.

Eksklusivitas inilah yang mesti diadopsi oleh media cetak lain, terlepas dari apakah media cetak itu berkarakter hiburan dan barang investasi seperti komik AS atau bukan. Dalam konteks media atau majalah berita, misalnya, eksklusivitas bisa mengambil bentuk konten berita eksklusif mendalam dengan karakter investigatif yang tajam. Jika ini bisa dilakukan dan media bersangkutan menjadikan konten itu eksklusif di media cetak, yaitu tidak membuat berita tersebut tersedia di platform lain di luar media cetak atau setidaknya dimuat terlebih dulu di media cetak, ada potensi masyarakat akan memburu dan membeli edisi cetak media terkait. Ini dibuktikan beberapa kali oleh keberhasilan sebuah majalah berita mingguan menyajikan liputan eksklusif seputar kerusuhan, kasus korupsi, penyimpangan oknum aparat penegak hukum, dan lain sebagainya. Sehingga, edisi cetak majalah itu menjadi sangat laris dan diburu di mana-mana.

Di luar negeri, majalah Reader’s Digest juga terbukti masih bertahan. Salah satu sebabnya adalah karena majalah ini memuat artikel-artikel inspiratif yang relevansinya bisa bertahan lama. Ini sesuai dengan slogan lama mereka menyajikan artikel-artikel yang signifikansinya bisa langgeng (articles of enduring significance).

Apalagi karakter investigatif, analitis, reflektif, dan mendalam dari suatu liputan memang sebenarnya lebih cocok untuk media cetak ketimbang digital. Sebab, karakter umum pembaca digital adalah daya atensi yang pendek, tidak kuat membaca berita panjang, dan kurang reflektif (Nicholas Carr, The Shallows, Mizan, 2011). Dengan demikian, menyajikan liputan mendalam di media cetak akan menyasar segmen tertentu (niche market) yang memang membutuhkan berita semacam itu. Sekaligus, ini merawat karakter publik untuk meningkatkan literasi seputar isu publik dan aktif memperjuangkan kepentingan bersama dalam kerangka demokrasi (Robertus Robet, Republikanisme, 2021).

Sifat khas media cetak yang memberikan ruang lapang bagi kedalaman sekaligus antitesis bagi sifat media audio-visual seperti televisi dan media sosial-digital yang hanya memanjakan kemampuan sensoris serta daya cerap manusia. Itulah sesuatu yang secara visioner diwartakan Marshall McLuhan dalam Understanding Media (1964) sebagai kenyataan bahwa media sudah menjadi pesan itu sendiri (the medium is the message) dan bahkan media berperan sebagai pemijat atau pemanja (the medium is the massage). Artinya, media dalam konteks media digital bukan hanya bertransformasi menjadi entitas tersendiri, tapi sudah menjadi entitas yang punya kuasa atas penikmatnya. Inilah yang tercermin dalam fenomena adiksi (kecanduan) manusia terhadap gawai (gadget) sampai-sampai mereka bisa menghabiskan 8-10 jam per hari di depan perangkat pintar mereka itu. Padahal, adiksi itu bukannya membuat mereka makin produktif dan bijaksana dari segi kognitif, melainkan semakin manja dan terbius sehingga menjadi apatis, pencemas, pemarah, dan enggan melakukan kegiatan fisik.

Ini berbeda dari media cetak yang justru merangsang pembaca untuk berpikir reflektif dalam membaca dan mencerna bacaan yang terhidang di depan mereka. Aktivitas membaca media cetak secara fisik menimbulkan kedekatan, keakraban jarak, dan keinginan untuk mengeksplorasi makna bacaan secara lebih dalam. Makanya, kita mengenal istilah reading between the lines alias memahami makna di balik sesuatu yang tersurat dan nyata. Alhasil, membaca media cetak mengasah daya pikir kritis, kreatis, dan reflektif manusia.

Contoh lain dari resiliensi media cetak di Indonesia adalah masih bertahannya versi cetak sejumlah media ekonomi, seperti Bisnis Indonesia, Investor Daily, Harian Kontan, dan Tabloid Kontan. Ini jelas karena segmen pembaca media ekonomi adalah pengamat, pengambil kebijakan, dan investor yang tentu membutuhkan kehati-hatian dalam mencerna informasi dan bertindak. Sebab, sekali mereka salah langkah, dampak kerugian finansial besar yang jadi taruhannya. Itulah alasannya mereka perlu membaca informasi dengan tenang dan itu hanya bisa secara efektif diberikan oleh media cetak.

Dengan kata lain, konvergensi media di mana satu berita atau konten tersedia di berbagai platform kadang tidak selalu baik. Justru eksklusivitas yang bisa menjadikan media cetak lebih punya daya tarik bagi segmen pembaca pilihan. Maka itu, penerbit media cetak harus piawai menyajikan konten secara eksklusif, reflektif, dan mendalam yang memang sesuai dengan karakter media cetak. Tinggal, tugas media cetak-lah untuk menyusun strategi terkait demi mempertahankan eksistensinya. Semoga bisa. Selamat hari Pers Nasional! (*)