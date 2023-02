PSM vs Barito Putera: Isnan Ali Ungkap Pemain Absen karena Cedera, Dewa Senang Kembali ke Makassar

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - PS Barito Putera bakal melakukan laga tandang ke markas PSM Makassar pada lanjutan BRI Liga 1 musim 2022/2023, pekan ke-22 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Makassar, Kamis (9/2/2023) pukul 16.00 Wita.

Laga ini cukup penting untuk Barito Putera, mengingat saat ini Barito Putera masih tertahan di posisi 16 klasemen sementara BRI Liga 1 musim 2022/2023 dengan 19 poin.

Dari 21 kali bertanding, Barito baru 4 menang, 7 imbang, dan 10 kekalahan.

Posisi Barito di bawah PSS dengan 25 poin, dari 22 pertandingan dengan catatan 7 menang, 4 imbang dan 11 kekalahan.

Artinya, Barito tertinggal 6 poin dari PSS dari saingan terdekatnya untuk bisa keluar dari zona degradasi.

Oleh sebab itulah Barito harus bisa mencuri poin dari semua pertandingan agar bisa keluar dari zona degradasi, mengingat masih ada 13 kali pertandingan termasuk melawan PSM besok.

Sedangkan posisi PSM saat ini berada di peringkat ketiga, dari 22 kali bertanding PSM sudah mendulang 44 poin, dengan catatan 12 menang, 8 imbang, dan 2 kali kalah.

Namun, jika melihat dari lima kali pertemuan Barito dengan PSM, statistik menampilkan keunggulan Barito, dengan 2 kali menang, 2 kali imbang, dan 1 kali kalah.

Bahkan pertemuan terakhir di kandang Barito pada laga tunda kemarin yang digelar pada bulan Januari 2023, Barito bisa menahan imbang PSM meskipun saat itu PSM berada di puncak klasemen.

Beritkut lima head to head Barito Putera vs PSM Makassar :

10-01-2023 : Barito Putera vs PSM Makassar 1-1

28-01-2022 : Barito Putera vs PSM Makassar 1-2

27-09-2021 : PSM Makassar vs Barito Putera 0-2

15-03-2020 : PSM Makassar vs Barito Putera 1-1

11-12-2019 : Barito Putera vs PSM Makassar 3-2

Bertandang ke markas PSM tentunya Barito harus siap dari segi materi pemain dan kesiapan lainnya.

"Alhamdulillah semua pemain siap, sehat,mungkin ada satu pemain kami Muhammad Helmi yang mengalami cedera," ucap Pelatih sementara Barito Putere Isnan Ali saat jumpa pers, Rabu (8/2/2023).

Menurutnya, melawan PSM tentu tidak mudah butuh perjuangan keras, semangat, dan motivasi kuat.