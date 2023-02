Contoh Quotes Isra Miraj 2023, Motivasi Keimanan dan Ketaqwaan kepada Allah SWT

BANJARMASINPOST.CO.ID - Simak contoh quotes Isra Miraj 2023 dalam Bahasa Inggris dilengkapi artinya.

Kumpulan quotes tersebut bisa dijadikan motivasi dan inspirasi dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Diketahui, peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad SAW terjadi pada 27 Rajab kalender hijriyah, yang mana di tahun ini bertepatan pada Sabtu (18/1/2023).

Isra Miraj merupakan hari untuk memperingati perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Yerussalem.

Sebagaimana hari besar lainnya, dalam memperingati Isra Miraj 2023, Anda dapat merayakannya dengan membagikan quotes yang di unggah ke sosial media.

Memberikan quotes bisa jadi salah satu bentuk saling mengingatkan ke sesama muslim akan peristiwa bersejarah ini.

Berikut ini kumpulan quotes memperingati Isra Miraj dalam bahasa Inggris yang telah dirangkum dari berbagai sumber:

1. "Wish everyone's family peace and prosperity on the holy occasion of Al-Isra Wal Mi'raj."

(Semoga setiap keluarga dilimpahi kedamaian dan kemakmuran pada kesempatan suci Al-Isra Wal Mi'raj)

2. "Let us celebrate this occasion by giving cards to each other families with Rajab Greetings of Isra and Mi'raj."

(Mari kita rayakan kesempatan ini dengan saling memberikan ucapan untuk keluarga dengan Salam Rajab Isra dan Mi'raj)

3. "This Isra Wal Mi'raj let us take the chance to preach to the students about the holy night journey of Prophet Muhammad."

(Isra Wal Mi'raj kali ini marilah kita mengambil kesempatan untuk berdakwah tentang perjalanan malam suci Nabi Muhammad SAW)

4. "On this occasion, we learn about the meeting of Muhammad with Allah throughout the night journey. This shall teach us about letting go of our fascinations of life to attain prosperity."