Kanwil Kemenkumham Kalsel Luncurkan Inovasi One Brand One Satker

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Selatan (Kalsel) meluncurkan inovasi One Brand One Satker, Rabu (8/2/2023).

Kegiatan tersebut diadakan di Kantor Kanwil Kemenkumham Kalsel di Kota Banjarmasin.

Inovasi itu sebagai bentuk dukungan terhadap Program Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Sekaligus, upaya Kantor Kanwil Kemenkumham Kalsel mewujudkan komitmen mendorong pertumbuhan Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang merek.

Peluncuran One Brand One Satker ini merupakan salah satu rangkaian dalam kegiatan promosi dan diseminasi merek Tahun 2023.

Tema yang diangkat, yakni Sinergi dan Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Stakeholder Terkait untuk optimalisasi perlindungan merek di Kalsel.

One Brand One Satker yang merupakan inovasi Kanwil Kemenkumham Kalsel, menjadi inisiatif pertama kali yang melibatkan Satuan Kerja atau Unit Pelaksana Teknisnya dalam hal pendaftaran merek.

Inovasi tersebut merupakan suatu program pendaftaran merek atas hasil karya/produk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mewakili satker.

Dengan begitu, dapat memberikan perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap hasil produk warga binaan satker pemasyarakatan di wilayah Kalsel.

Hal ini mendapat apresiasi Direktur Jenderal Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kurniaman Telaumbanua.

Dia hadir sebagai salah satu narasumber pada kegiatan Promosi dan Diseminasi Merek Tahun 2023.

"Ini merupakan sesuatu yang positif dalam mendorong pertumbuhan pendaftaran merek di Kalimantan Selatan, sepanjang pengetahuan saya ini merupakan inovasi pertama di Kemenkumham, yaitu One Brand One Satker. Saya sangat apresiasi," ungkap Kurniaman.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel, Faisol Ali, saat menyampaikan sambutannya, mengungkapkan mengenai inovasi One Brand One Satker ini.

"Kalau DJKI memiliki target One Brand One Village, Kanwil Kalsel juga memiliki target One Brand One Satker yang tentu dapat turut meningkatkan pendaftaran merek di Kalimantan Selatan," pungkasnya. (AOL/*)