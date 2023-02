Kunjungan ke Banjarmasin Post, LPM From Zero to Hero UMB Belajar Tentang Jurnalistik

Anggota dan pengurus lembaga pers mahasiswa (LPM) From Zero to Hero Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB) melakukan kunjungan media ke redaksi Banjarmasin Post

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Anggota dan pengurus lembaga pers mahasiswa (LPM) From Zero to Hero Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB) melakukan kunjungan media ke redaksi Banjarmasin Post, Kamis (9/2/2023).

Kunjungan media ini dilaksanakan di Lantai 5 Gedung H Djok Mentaya Kota Banjarmasin.

Disambut langsung oleh perwakilan Banjarmasin Post, R Hari Tri Widodo selaku manajer produksi sekaligus memberikan materi.

Dalam kegiatan yang dihadiri 20 orang anggota LPM tersebut, manajer produksi Banjarmasin Post memberikan materi berupa profil dari perusahaan media yang sudah 51 tahun berdiri itu.

Mereka juga diberikan kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan jurnalistik dan lainnya.

Ketua Umum LPM From Zero to Hero UMB, Muhammad Sabran mengatakan dengan kunjungan media tersebut setidaknya dapat membuat mereka memahami sedikit tentang jurnalistik.

“Kemudian untuk cara menggali informasi, bagaimana pembagian divisi kerja yang ada di Banjarmasin Post. Ternyata walaupun ada pemimpin redaksi harus tetap ada manajer peliputan, dan manajer lainnya,” katanya seusai kunjungan.

Mungkin dari pembagian kerja yang disampaikan tadi, kata Sabran, bisa di terapkan di LPM tersebut.

“Kami juga mengenal beberapa alat yang diperlukan untuk peliputan pembuatan konten podcast dan lain-lain,” ujarnya.

Selain itu, ia berharap dengan kunjungan ke Banjarmasin Post ini, dapat memahami dunia seorang wartawan yang harus siap selama 24 jam.

“Besar juga harapan kami ke depannya bisa bekerja sama dan bisa berkunjung lagi ke Banjarmasin Post. Semoga juga BPost lebih makin maju sesuai visi dan misi yang disampaikan tadi,” tandasnya.

Di samping itu, Hari Tri Widodo yang juga menjabat sebagai Manajer Produksi Redaksi Banjarmasin Post, menyambut baik kedatangan mereka.

"Kami selalu siap menerima teman-teman mahasiswa dari LPM yang ingin tau dunia jurnalistik khususnya di Banjarmasin Post," kata Hari.

Kegiatan ini pun ditutup dengan kunjungan para mahasiswa ke ruangan Redaksi Banjarmasin Post serta studio tempat syuting acara-acara unggulan media ini seperti B-Talk, Heboh Banget, Dapoer Everywhere, Live Resonansi dan lainnya.

( Banjarmasinpost.co.id/rifki soelaiman)