Daftar Harga Emas Batangan Jumat 10 Februari 2023, Merosot Hingga Rp 7.000 Per Gram

ilustrasi: Seorang pegawai menunjukkan kepingan emas di sebuah toko perhiasan di Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (28/7/2020). Harga emas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk pada Selasa (28/7/2020) berada di angka Rp 1.022.000 per gram, posisi tertinggi sepanjang masa emas Antam diperjualbelikan.

BANJARMASINPOST.CO.ID- Membeli emas meruapakan salah satu bentuk investasi dapat menghadirkan keuntungan jangka panjang, seperti keperluan dana pensiun atau dana darurat.

Nilai aset yang jarang mengalami perubahan, pembelian dan penjualan yang bisa dilakukan di mana saja, serta modal yang relatif stabil.

Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk anjlok pada hari ini, Jumat (10/2/2023).

Mengutip laman Logam Mulia, harga emas Antam dibanderol Rp 1.026.000 per gram atau turun Rp 7.000 per gram dibandingkan dengan harga sebelumnya Rp 1.033.000 per gram pada Kamis (9/2/2023).

Harga buyback emas Antam juga jeblok Rp 7.000 per gram pada level Rp 911.000 per gram.

Buyback adalah harga yang di dapat jika pemegang emas Antam ingin menjual emas batangan tersebut.

Namun, perlu diketahui bahwa harga emas Antam itu adalah yang berlaku di Butik Emas LM, Graha Dipta, Pulo Gadung, Jakarta Timur. Maka bisa saja harganya berbeda pada gerai penjualan emas Antam lainnya.

Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017 diatur bahwa pembelian emas batangan akan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen.

Jika ingin dapat potongan pajak lebih rendah sebesar 0,45 persen, maka sertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) setiap kali transaksi. Setiap pembelian emas batangan akan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Sedangkan untuk buyback, berdasarkan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nilai lebih dari Rp 10 juta, akan dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persenuntuk pemegang NPWP dan 3 persenuntuk non NPWP.

Untuk diketahui pula, bahwa harga buyback yang ditetapkan Antam tersebut belum termasuk pengenaan pajak bila penjualannya melebihi Rp 10 juta. PPh 22 atas transaksi buyback akan dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut rincian harga emas Antam hari ini:

Emas 0,5 gram: Rp 563.000

Emas 1 gram: Rp 1.026.000