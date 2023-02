Peringati Isra Miraj, Ketua TP PKK Kalsel Harap Jadi Semangat Membangun Keluarga Akhlakul Karimah

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Raudatul Jannah ingatkan peristiwa Isra Mi'raj sebagai peristiwa bersejarah bagi umat muslim.

Hal ini disampaikannya dalam sambutan pada acara Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1444 H yang diselenggarakan oleh Pokja 1 TP PKK Provinsi Kalsel.

“Isra Mikraj merupakan peristiwa bersejarah yang sangat penting, dimana Rasulullah diperjalankan oleh Allah SWT dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian berlanjut ke Sidratul Muntaha, untuk kemudian menerima perintah sholat 5 waktu,” ujar Raudatul Jannah.

Peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1444 H, dengan tema “Jadikan Isra Mikraj Sebagai Semangat Membangun Keluarga Berakhlakul Karimah” ini dilaksanakan pada Jum’at (10/2/2023), di Mahligai Pancasila Banjarmasin.

Melalui peringatan ini, dirinya juga berharap agar seluruh undangan yang berhadir dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa Isra Mikraj ini.

“Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa yang menakjubkan bagi semua umat muslim ini. Untuk menjadi modal dasar dalam membangun kehidupan yang lebih baik lagi, khususnya di lingkungan keluarga kita agar hidup dalam kemuliaan akhlak atau ber-akhlakul karimah seperti tema acara kita hari ini,” harapnya.

Perihal perintah sholat yang diterima Rasulullah SAW saat peristiwa Isra Mikraj, istri Gubernur Kalsel ini juga mengatakan bahwa sholat merupakan tiang agama dan bentuk ketaatan umat muslim kepada Allah SWT.

“Sholat wujud ketaatan dan upaya diri kita untuk mencegah kemungkaran di muka bumi. Sholat merupakan tiang agama. Jika kita melaksanakan sholat maka kita menegakkan tiang agama kita,” ujarnya.

Di akhir sambutan, dirinya juga berharap peringatan Isra Mikraj ini dapat memperkokoh keimanan dan mempererat tali silaturahmi.

“Semoga melalui peringatan ini, dapat terus terjalin erat tali silaturahmi di antara kita sebagai bentuk persaudaraan sesama muslim seiman seagama. Dan kita yang berada di sini akan dikumpulkan kembali di akhirat nanti dalam jannatul firdaus-Nya oleh Allah SWT,” sampainya.

Diawali dengan lantunan maulid habsyi oleh grup Maulid Habsyi Al-Madat, peringatan Isra Mikraj ini berjalan khidmat.

Acara ini juga diisi dengan tausyiah agama yang disampaikan oleh Ustadzah Hj. Norsehat terkait peristiwa Isra Mikraj dan keterkaitannya dengan tema pelaksanaan isra mi’raj 1444 H ini.

Salah satunya, beliau menyampaikan ketika Nabi Muhammad SAW didampingi Malaikat Jibril AS sampai di langit pertama dan bertemu Nabi Adam AS.

Nabi Adam menanyakan kepada Malaikat Jibril, apakah Nabi Muhammad sudah mendapatkan izin dari Allah SWT untuk memasuki langit pertama, tempat Nabi Adam berada.