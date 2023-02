Tak Pulang ke Indonesia, Syahrini dan Reino Barack Mendadak Pilih Balik ke Rumah Kedua

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Syahrini tak kunjung pulang ke Tanah Air bahkan baru-baru ini mengabarkan harus kembali ke Tokyo, Jepang.

Maklum semenjak menjadi nyonya Reino Barack, Syahrini tak lagi tinggal di Indonesia melainkan di Singapura.

Artis yang akrab disapa Incess tersebut diajak Reino Barack tinggal di Singapura. Sementara itu, Jepang menjadi negara pilihan kedua mereka.

Terbaru, kakak perempuan Aisyahrani tersebut kembali ke Tokyo bersama sang suami tercinta.

Padahal, Syahrini dan Reino Barack baru saja tiba di Singapura namun ternyata hanya beberapa hari di sana.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari postingan Syahrini melalui akun instagram pribadinya, @princessyahrini, Sabtu (11/2/2023) penyanyi berusia 40 tahun tersebut kini sudah berada di Jepang.

Terpantau, Syahrini bertolak dari Singapura ke Jepang pada hari Jumat 10 Februari 2023 kemarin.

"Good bye for now Xin Cia Poh, " kata Syahrini.

Namun, agaknya Syahrini tidak akan berlama-lama di Tokyo sebab dua minggu yang akan datang akan kembali ke Singapura.

"See you in 2 weeks, " tambahnya.

Memang, Jepang adalah negara asal pengusaha Reino Barack.

Di sana, masih ada kedua orangtua Reino Barack yakni Reiko Barack dan Rosano Barack.

Reino Barack sendiri kini menjalankan bisnis-bisnis yang diwariskan dari orangtuanya.

Tak menampik, Syahrini kerap mendampingi Reino Barack bertemu kliennya.