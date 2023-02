Jadwal 16 Besar Liga Champion Siaran SCTV Pekan Ini, 5 Alasan PSG Bisa Disingkirkan Bayern Munchen

Ini jadwal babak 16 besar Liga Champions siaran langsung di SCTV dan Live Streaming TV Online Vidio.com Ada PSG vs Munchen, Liverpool vs Real Madrid

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bayern Munich dan Paris Saint-Germain ( PSG) bertemu dalam pertandingan Liga Champions kelas berat yang mempertemukan dua favorit turnamen satu sama lain di babak 16 besar.

Adapun jadwal mulai babak 16 besar Liga Champions (UCL) siaran langsung di SCTV. Sejumlah big match menanti seperti PSG vs Munchen, Liverpool vs Real Madrid, AC Milan vs Tottenham dll.

Di mulai pekan ini jadwal Liga Champions siaran langsung babak 16 besar di SCTV dan Live Streaming Vidio.com.

Dari serangan terbaik Eropa hingga pertandingan menarik di seluruh lapangan, bundesliga.com memiliki lima alasan mengapa sang juara Jerman bisa mendapatkan yang lebih baik dari Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar dan sisanya.

1) Hampir sempurna di Eropa

Bayern melakukan perjalanan ke Paris untuk leg pertama dengan keyakinan bahwa mereka tahu bagaimana tampil di panggung teratas Eropa.

Klub Munich mengalahkan Barcelona, Inter Milan dan Viktoria Plzen untuk menyelesaikan babak penyisihan grup yang sempurna dengan enam kemenangan dari enam untuk musim kedua berturut-turut dan ketiga kalinya dalam empat tahun.

Faktanya, Anda harus kembali ke September 2017 untuk kali terakhir mereka dikalahkan di pertandingan grup.

Laju 34 pertandingan grup mereka tanpa kekalahan (W31, D3) adalah rekor kompetisi, sementara mereka memenangkan 13 pertandingan terakhir berturut-turut.

Anda mungkin mengatakan itu semua baik dan bagus, tapi ini adalah babak sistem gugur. Dan seperti yang dilontarkan pelatih Julian Nagelsmann,

Bayern “tidak mendapatkan imbalan apa pun untuk penyisihan grup kami yang sempurna” yang membuat mereka memasukkan sembilan gol tanpa balas melewati raksasa Barcelona dan Inter.

Bukan berarti pelatih berusia 35 tahun itu menginginkan hadiah setelah menyamai rekor Louis van Gaal di Liga Champions dengan 14 kemenangan grup berturut-turut sebagai pelatih. Dia hanya ingin mengalahkan siapa pun yang ada di depannya.

Itu adalah sesuatu yang biasanya dia lakukan sebagai bos Bayern, dengan hanya tiga dari 16 pertandingan Eropa yang dia jalani tidak berakhir dengan kemenangan. Itu 49 gol dan hanya sembilan kebobolan di bawah masa jabatannya juga.

Bayern juga merupakan pelancong yang bahagia di Eropa, setelah mencatat rekor Liga Champions dengan 22 pertandingan tandang tanpa kekalahan (W17, D5) sebelum tersingkir di perempat final tahun lalu.