Kekeliruan Wanita Muslim Diuraikan Ustadz Khalid Basalamah, Melakukan Tasyabbuh

Capture kanal youtube Khalid Basalamah Official

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pendakwah Ustadz Khalid Basalamah menguraikan tindakan keliru yang dilakukan wanita muslim atau muslimah.

Kumpulan kekeliruan wanita itu diterangkan Ustadz Khalid Basalamah sebanyak 70 poin, di antaranya melakukan tasyabbuh atau menyerupai kaum kafir.

Trend yang saat ini berkembang atau tradisi di luar Islam diikuti sebagian muslimah dengan dalih kekinian dan kekaguman akan hal tersebut, Ustadz Khalid Basalamah mengatakan hal termasuk yang dilarang dalam Islam.

Muslimah yang bertaqwa hendaknya tidak melakukan hal tersebut dan bertindak sesuai aturan dalam Islam.

Ustadz Khalid Basalamah menerangkan termasuk larangan dalam Islam bagi muslimah yang melakukan tasyabbuh, yakni menyerupai umat agama lain.

"Yang menjadikannya bermaksiat kepada Allah SWT dalam sikap, perilaku, dan akhlak. Disebutkan penulis, tersebar fenomena kekaguman di tengah kaum wanita baik karena kecantikan, penampilan, maupun pakaiannya, awalnya menyukai lalu lanjut meniru perbuatan orang yang dikagumi, meski orang yang dikagumi itu tidak sholat dan tidak memakai hijab syar'i," terang Ustadz Khalid Basalamah dikutip Banjarmasinpost.co.id dari kanal youtube Khalid Basalamah Official.

Hal itu adalah bentuk cinta yang diharamkan karena penggerak utamanya adalah melihat dengan syahwat. Walaupun terjadi pada seorang wanita kepada wanita lain.

Fenomena ini berbahaya karena hari terpaut kepada selain Allah SWT, seharusnya yang menjadi teladan adalah para istri-istri Nabi Muhammad SAW, dan para sahabatnya, bukan para wanita yang menggampangkan sesuatu atau meremehkan agama.

Sabda Nabi SAW diriwayatkan hadits shahih yang berbunyi, seseorang datang kepada Nabi SAW seraya bertanya, seseorang menyukai suatu kaum sedangkan ia tidak bersama mereka, lalu Rasulullah SAW menjawab seseorang itu bersama apa yang dicintainya.

"Hadits itu bermakna kalau ada seseorang mencintai orang lain, maka ia akan bersama dengan orang itu. Disini dibagi dua, mencintai orang-orang beriman adalah bagian dari agama Islam, setelah Nabi SAW sampaikan hadits ini, Anas bin Malik RA mengatakan Aku mencintai Nabi SAW, Abu Bakar, dan Umar, walaupun amalku tak mencapai amal mereka, karena dengan cintaku dengan mereka aku berharap bisa bersama mereka nanti di surga," papar Ustadz Khalid Basalamah.

Sementara jika seseorang mencintai atau mengagumi orang yang fasik, baik dari wanita ke wanita lain, laki-laki ke laki-laki lain, atau ke lawan jenis, ini adalah orang-orang yang fasik, orang jauh dari agama dan gemar bermaksiat, atau jauh dari itu yakni tasyabbuh atau menyerupai umat kafir.

Tasyabbuh sangat berbahaya, karena semakin mengagumi maka semakin kuat cara seseorang meniru orang tersebut.

"Sebagai umat muslim, kita memiliki ciri khas tersendiri, misalnya bagi laki-laki dianjurkan memanjangkan jenggot sesuai sunnah Nabi SAW, menggunakan baju koko, gamis, keliatan dari rumah atau kendaraannya, tegur sapa mengucap salam, ini semua ada simbol atau ciri khasnya, berbeda dengan laki-laki kafir," urai Ustadz Khalid Basalamah.

Begitu pula dengan muslimah, memiliki ciri khas, yakni berhijab, jika berbicara mengucap insya Allah, masya Allah, rumah dan kendaraannya.

