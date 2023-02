Mendag Setop Minyakkita di Supermarket dan Grosir Modern, Harga Merek Lain Turun

BANJARMASINPOST.CO.ID - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyatakan akan menyetop sementara penyaluran Minyakita ke supermarket dan grosir modern.

Minyak goreng program pemerintah seharga Rp 14 ribu per liter itu hanya akan dijual di pasar tradisional.

Dari pantauan BPost, Sabtu (11/2), tak tampak ada Minyakkita di Hypermart Banjarmasin, Indomaret Handil Bakti serta Alfamart Jalan Pramuka.

Zulkifli juga membatalkan rencana pembelian Minyakita pakai KTP. Namun dia membatasi pembelian dua liter per orang.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Rakhman Noorahim, Sabtu, mengaku belum mendapatkan petunjuk teknis atau aturan apapun tentang Minyakkita.

“Semoga Senin (13/2) kami sudah dapat aturannya,” katanya.

Dia mengatakan Minyakkita masih tersedia di pasar seperti Sentra Antasari. Namun harganya di atas harga eceran tertinggI (HET) Rp 14 ribu perliter.

“Harganya sudah Rp 16 ribu per liter. Karena pedagang sudah mengambil di atas harga HET,” jelasnya.

Corporate Communication Specialist PT Sumber Alfaria Trijaya, Ahmad Mirza mengatakan, pihaknya belum mendapatkan informasi mengenai Minyakita dari Kementerian Perdagangan.

Dibeberkannya, harga minyak goreng di Alfamart justru turun. Semisal mereka Camar dari Rp 45.500 menjadi Rp 33.900. Pembelian melalui Gopay bahkan hanya Rp 32.400.

Mereka Sovia turun dari Rp 36.900 menjadi Rp 35.200. Fortune dari Rp 39.900 menjadi Rp 36.400.

Mendag Zulkifli Hasan menegaskan penjualan Minyakita hanya dapat dilakukan di pasar tradisional.

“Jualan online kita stop, grosir kita stop, sekarang fokus ke pasar tradisional. Jadi kalau nyari Minyakita ya ke pasar, karena itu kan untuk masyarakat yang ke bawah. Yang lain beli premium dong,” kata Zulkifli.

Kemendag baru saja mengeluarkan aturan tentang pembelian Minyakita.

Berdasarkan Surat Edaran No 3 Tahun 2023 tentang Penjualan Minyak Goreng Rakyat, pembelian Minyakita hanya diperbolehkan 10 kilogram per orang per hari.

“Penjualan Minyak Goreng Rakyat oleh pengecer kepada konsumen paling banyak setara 10 kilogram per orang per hari,” kata Plt Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan.

Lebih lanjut, penjualan Minyakita tidak boleh menggunakan mekanisme bundling atau dijual dengan produk lainnya.

“Penjualan Minyak Goreng Rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak diperkenankan menggunakan mekanisme bundling dengan produk lain,” ujar Kasan. (wie/kompas)