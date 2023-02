Oma Boy William Keceplosan, Ungkap Ayu Ting Ting Sudah Dua Kali Datang ke Rumah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sudah dapat restu dari oma Boy William, pedangdut Ayu Ting Ting ternyata diam-diam sudah datangi rumah Boy.

Baru-baru ini oma Boy William, Susilawati Muljadi alias Oma Lazuardi mengungkap bahwa Ayu Ting Ting sudah pernah datang ke rumah.

Bahkan Ayu Ting Ting sudah dua kali berkunjung.

"Oma udah denger berita belum tentang Koko (Boy) lagi deket sama siapa?" tanya sepupu Boy, Yosi, dalam kanal YouTube BW, Jumat (10/1/2023).

"Ya tahu beritanya, itu sama si Ayu Ting Ting," sahut Oma.

"Eh, saudara Oma telepon semua. Enggak ada yang enggak telepon." lanjutnya.

Boy merasa terkejut lantaran sang Oma Lazuardi ternyata sering memantau kabar terbarunya lewat berita.

Termasuk mengenai kabar kedekatannya dengan ibunda Bilqis Khumairah Razak itu.

Baca juga: Gantikan Ayu Ting Ting, Mulai Besok Amanda Manopo Jadi Host Brownis Trans TV Bareng Ruben Onsu

"Gue aja baru tahu kalau Oma gue baca-baca berita like, damn, I don't know what she's thinking (aku tidak tahu apa yang ia pikirkan)," ujar Boy.

Lebih lanjut, Boy bertanya pada Omanya apakah sudah pernah melihat wajah Ayu Ting Ting atau belum.

Tak disangka, Oma Lazuardi pun keceplosan ternyata Ayu Ting Ting sudah pernah datang ke rumah.

Pengakuan sang Oma pun cukup membuat sepupu Boy lainnya kaget.

"Tapi Oma tahu mukanya (Ayu) kayak apa?" tanya Boy.

"Tahu, kan udah pernah dateng dua kali ke rumah," jawab Oma.