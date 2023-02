Stok Distributor Sisa Sembilan Botol, Minyakita Kosong di Pasar Paringin Balangan

BANJARMASINPOST.CO,ID - Minyak goreng program pemerintah yakni Minyakita semakin sulit didapat di pasaran Kalimantan Selatan. Minyak dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp 14 ribu per liter itu pun semakin mahal.

Tak hanya di pasaran. Distributor yang berkantor di Banjarmasin yakni PT Laut Indah Jaya pun kehabisan stok. Supervisor PT Laut Indah Jaya, Fahrizal Novianto, mengungkapkan Minyakita yang tersedia di gudang sisa sembilan botol isi satu liter. Itu pun produk reject atau dalam kondisi tidak layak jual.

Dibeberkannya, sejak 27 Januari 2023, perusahaannya tidak lagi mendapat kiriman dari pabrik. Terakhir hanya mendapat kiriman 3 ribu dus. Selanjutnya Minyakita dikirim ke empat grosir besar yakni H Ahmad, CV Mona, CV H Ahim Ahmad, serta H Iwan.

Mengenai masih adanya Minyakita di pasaran, Fahrizal menduga dari luar daerah. “Ada info barang dari Kapuas, Kalimantan Tengah,” ujarnya.

Hal itu karena permintaan di Kalsel, terutama di Banjarmasin, begitu banyak. Ada kemungkinan agen mengambilnya dari luar daerah untuk memenuhi permintaan pasar.

Fahrizal mengatakan kondisi kali ini berbeda dengan tahun lalu. Saat itu seluruh permintaan bisa dipenuhi perusahaannya.

Ia menyebut Kalsel mendapat alokasi 15 kontainer per bulan. Bahkan, pada Oktober 2022 permintaan mencapai 27 kontainer. Banjirnya kiriman membuat satu agen di Banjarmasin bisa mengambil 1.600 dus per hari.

Namun pada akhir Desember 2022, hanya datang 7 kontainer atau 10 ribu dus. Sedangkan Januari hanya 3 kontainer. “Sampai sekarang tak ada informasi kedatangan,” jelasnya.

Selain Minyakkita, menurut Fahrizal, perusahaannya menyediakan minyak goreng merek lainnya. Namun harganya lebih tinggi dibandingkan Minyakita.

Merek Fitri misalnya. Untuk ukuran 450 mililiter seharga Rp 8.200. “Minyak ini banyak juga peminatnya setelah Minyakkita habis. Hari ini keluar 1.000 dus,” jelasnya.

Pedagang di Pasar Paringin Kabupaten Balangan juga kesulitan mendapatkan Minyakita. Asmiati, pedagang di lantai satu, Sabtu, mengaku sudah dua pekan tidak menjualnya. Terakhir menjual kemasan satu liter dengan harga Rp 15 ribu.

Sebelumnya Asmiati bisa menjual Minyakita tiga bal atau 30 kemasan isi satu liter per hari. Namun akibat stoknya kosong, dia menjual merek lain seperti Kunci Mas dengan harga Rp 18 ribu per liter dan Sania seharga Rp 19 ribu per liter.

“Biasanya saya mengambil Minyakita di agen satu minggu sekali sebanyak 10 bal. Saat ini hampir semua pedagang di pasar ini tidak mendapatkannya,” ujar Asmiati.

Dia tak mengetahui kapan akan tersedia kembali. Biasanya agen memberikan kabar kapan Minyakita datang.