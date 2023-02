Jadwal Liga Champion Siaran Langsung SCTV Malam ini PSG vs Bayern, AC Milan vs Spurs Live Streaming

Berikut ini adalah jadwal siaran langsung (live) TV SCTV babak 16 besar Liga Champions (UCL) yang berlangsung mulai malam ini, Rabu (15/2/2023) dini hari WIB, ada PSG vs Bayern dan Dortmund vs Chelsea. Sementara itu pertandingan AC Milan vs Tottenham Hotspur tayang lewat Live Streaming TV Online Vidio.com.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah jadwal siaran langsung (live) TV SCTV babak 16 besar Liga Champions (UCL) yang berlangsung mulai malam hari ini, Rabu (15/2/2023) dini hari WIB, ada PSG vs Bayern dan Dortmund vs Chelsea.

Jadwal siaran langsung SCTV leg pertama babak 16 besar Liga Champions akan kembali malam ini.

Ada dua pertandingan Liga Champions yang tayang di SCTV pekan ini, yakni dua big match PSG vs Bayern dan Dortmund vs Chelsea.

Secara keseluruhan, ada empat pertandingan leg pertama Liga Champions yang dipertandingkan pekan ini.

Selain PSG vs Bayern Munchen dan Dortmund vs Chelsea, ada pula dua laga menarik lainnya, AC Milan vs Tottenham Hotspur dan Club Brugge KV vs Benfica. Tidak tayang gratis di SCTV, kedua pertandingan itu bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.com.

Jadwal Liga Champions di SCTV dan tv online Vidio.com pekan ini akan dibuka malam ini Rabu (15/2/2023) dini hari dimana dua laga langsung digelar, yakni PSG vs Bayern Munchen dan AC Milan vs Tottenham.

Kedua pertandingan itu sama-sama digelar pada jam 03.00 WIB. Laga PSG vs Munchen disiarkan langsung gratis SCTV, sementara laga AC Milan vs Tottenham tayang lewat Live Streaming TV Online Vidio.

Oertemuan PSG vs Munchen pada babak 16 besar Liga Cahmpions musim ini yang layak dinantikan.

Laga antara PSG dan Bayern Muenchen akan menjadi duel yang terulang kembali karena pada final Liga Champions 2019-2020 dan perempat final Liga Champions 2020-2021, kedua tim pernah bertemu.

Pada final Liga Champions 2019-2020, PSG tumbang di tangan Bayern Muenchen dengan skor 0-1 di Estadio da Luz.

Kemudian pada perempat final Liga Champions 2020-2021, PSG berhasil menumbangkan Bayern Muenchen dalam dua leg.

Sementara itu laga AC Milan vs Tottenham juga layak dinantikan. Inilah kali pertama Milan berhasil ke fase gugur dalam satu dekade terakhir.

Apalagi, lawan yang dihadapi juga masih berbau Italia, dimana Tottenham kini dilatih pelatih asal Negeri Pizza, Antonio Conte yang jelas sudah sedikit paham soal karakter main AC Milan.

Sedangkan dua pertandingan babak 16 besar lainnya, Borrusia Dortmund vs Chelsea dan Club Brugge KV vs Benfica baru berlangsung esok Kamis (15/2023) dini hari WIB.