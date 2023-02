Bank Kalsel Salurkan CSR Pembinaan UMKM kepada Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sebagai perwujudan tanggungjawab sosial perusahaan, Bank Kalsel melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) memberikan bantuan dana PembinaanU KM kepada Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar Banjarmasin sebesar Rp87.500.000.

Kucuran dana dimaksudkan dalam rangka mendukung program kerja Yayasan Rumah dan Pintar yang dilaksanakan pada tahun 2023.

Program yang dilaksanakan berupa pelatihan peningkatan dan pengembangan kapasitas kelompok masyarakat binaan Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar dengan sasaran Kelompok Penyandang Disabilitas yang aktif, Kelompok Lansia Produktif Produksi Tas Purun, Kelompok penjelujur, dan kelompok Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH), Orangtua Tunggal, Masyarakat Rentan.

Secara simbolis, bantuan diserahkan oleh Plt. Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, kepada Ketua

Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar, Muhammad Arifin, di Kantor Pusat Bank Kalsel, Lantai 3 Rabu (15/2).

Turut mendampingi Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Suriadi, dan kepala Bagian Keberlanjutan

Usaha dan Hukum Perusahaan, Shah Rizky Kurniawan.

Pada kesempatan ini, Muhammad Arifin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesarbesarnya atas dukungan Bank Kalsel melalui dana CSRnya terhadap Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar.

“Saya dan juga teman-teman yayasan sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan Bank Kalsel dalam mendukung program kerja Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar di tahun 2023 ini," ucap Arifin.

Arifin menyatakan, dukungan ini akan digunakan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kapasitas kelompok masyarakat binaan dibawah yayasan rumah kreatif dan pintar.

"Semoga ke depan Bank Kalsel semakin maju dan berkembang, senantiasa memberikan kontribusi positif untuk daerah,” doa Arifin.

Fachrudin selaku Plt. Direktur Utama Bank Kalsel memberikan apresiasi atas kontribusi Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar Banjarmasin terhadap upaya mendukung program pemerintah dalam pembangunan perekonomian daerah.

“Bank Kalsel melalui program CSR, memberikan perhatian yang serius dalam mendukung pelaku UMKM daerah, tak terkecuali pada komunitas-komunitas yang peduli pada pengembangan UMKM

Atas hal ini, apresiasi positif Saya berikan kepada Yayasan Rumah Kreatif & Pintar atas kegiatan yang

dilakukannya dalam pembinaan UMKM dan masyarakat agar lebih berdaya guna. Saya harap bantuan ini dapat mendukung pencapaian target program kerja Yayasan Rumah Kreatif & Pintar

untuk menjadikan masyarakat binaannya menjadi berdaya guna dan Enterpreneur Mandiri. Selain itu juga, dapat menjadi amal jariyah bagi kita semua yang akan terus mengalir hingga yaumil

qiyamah,” pungkas Fachrudin.

Sebagai informasi, dukungan terhadap Yayasan Rumah Kreatif & Pintar Banjarmasin, merupakan program CSR Bank Kalsel yang diwujudkan atas implementasi Rencana Aksi Keuangan

Berkelanjutan (RAKB) Bank Kalsel tahun 2023.

Adapun dalam realisasi, atas dasar kesesuaian dalam Sustainable Development Goals (SDGs) pada fokus tujuan (1) No Poverty - Mengakhiri kemiskinan di manapun dan dalam semua bentuk; (8) Decent Work and Economic Growth - Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua; dan (11) Sustainable Cities and Communities - Membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama dan berkelanjutan.

CSR Bank Kalsel sendiri didefinisikan sebagai "Komitmen Bank Kalsel untuk berusaha etis, legal, dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarga, serta kualitas hidup masyarakat Kalimantan Selatan".

Kegiatan CSR Bank Kalsel dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial Bank terhadap masyarakat yang merupakan elemen penting dalam pembangunan, sekaligus merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan Bank dengan perkembangan lingkungan, serta meningkatkan kesadaran pentingnya tanggung jawab sosial terhadap masyarakat demi keberlangsungan Bank. (AOL)