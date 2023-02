Live SCTV! Link Streaming Dortmund vs Chelsea Leg 1 Liga Champion di TV Online Vidio Malam Ini

Berikut Link Live Streaming SCTV Dortmund vs Chelsea di babak 16 besar Liga Champions dini hari ini, gratis di tv lokal dan link TV Online Vidio ada

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah Jadwal Liga Champions hari ini, Kamis (16/2/2023) laga big match Borussia Dortmund vs Chelsea yang akan dimulai pukul 03.00 WIB Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Indosiar.

Laga Leg pertama Liga Champion babak 16 besar hari ini, tayang secara Live Indosiar dan juga Live Streaming Vidio.com. Misi pembuktian Graham Potter.

Untuk Link Live Streaming Dortmund vs Chelsea, prediksi susunan pemain dan head to head serta link Live Streaming TV Online dapat disimak di akhir berita ini.

Simak prediksi susunan pemain ( line up ) Borussia Dortmund vs Chelsea dan juga head to head kedua tim.

Pertemuan Liga Champions UEFA hari Rabu antara Borussia Dortmund dan Chelsea akan menjadi pertandingan pertama antara kedua klub.

Klub Bundesliga belum mendapatkan rekor terbaik baru-baru ini melawan tim Inggris di Eropa, dengan BVB tidak memenangkan satu pun dari 10 pertandingan terakhir mereka melawan lawan Liga Inggris kalah delapan kali dan seri dua kali.

Baca juga: Lima Transfer Klub Liga Champions yang Disesali, Pemain Chelsea Terbanyak, Liverpool, Inter Termahal

Baca juga: Dortmund vs Chelsea: Jadwal Liga Champions Hari Ini, Prediksi Skor, Susunan Pemain, Link Streaming

Kemenangan kompetitif terakhir mereka melawan tim klub Inggris terjadi pada Maret 2016, ketika mereka mengalahkan Tottenham Hotspur di London dalam UEFA Europa League ( 2-1 ) kedua gol mereka hari itu dicetak oleh striker Chelsea saat ini, Pierre-Emerick Aubameyang.

Chelsea akan mengharapkan lebih banyak kesuksesan daripada pertandingan tandang Eropa terakhir mereka di Jerman, di mana mereka kalah 4-1 dari Bayern Munich pada Agustus 2020 selama masa jabatan Frank Lampard sebagai bos.

Manajer Chelsea saat ini Graham Potter akan berusaha untuk menjadi pelatih Inggris kedua yang menang tandang melawan lawan Jerman di UCL, meniru prestasi Sir Bobby Robson (yang melakukannya dua kali).

Potter telah melakukannya dengan baik di The Blues dalam aksi Liga Champions, dengan mantan bos Brighton itu tidak terkalahkan dalam lima pertandingan di kompetisi tersebut dan memenangkan masing-masing dari empat pertandingan terakhir.

Jika Chelsea memenangkan pertemuan ini, dia menjadi manajer Inggris pertama yang memenangkan lima pertandingan UCL berturut-turut.

Ini akan menjadi permintaan yang sulit bagi Chelsea dan Potter, karena Borussia Dortmund hanya kalah empat kali dari 21 pertandingan terakhir Liga Champions mereka di kandang (W10 D7 L4).

Meskipun tiga dari kekalahan ini terjadi melawan lawan Inggris – dua kekalahan melawan Spurs ( 2-1 pada 2017-18 dan 1-0 pada 2018-19) dan satu lawan Man City (2-1 pada 2020-21).

Borussia Dortmund sedang dalam performa yang brilian.