Olla Ramlan Artis Asal Banjarmasin Ulang Tahun ke 43, Dapat Doa Dari Istri Wali Kota Banjarbaru

BANJARMASINPOST.CO.ID - Olla Ramlan artis asal Banjarmasin Kalimantan Selatan ( Kalsel) tengah ber ulang tahun yang ke-43.

Ia mendapat ucapan dan doa dari desainer Vivi Zubedi yang juga istri Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin.

Vivi Zubedi memang diketahui berteman akrab dengan Olla Ramlan.

Bahkan, Vivi Zubedi kerap menggelar acara-acara fashion show menggandeng Olla Ramlan sebagai modelnya.

Walaupun tinggal berjauhan, namun Vivi Zubedi yang kini menetap di Kalsel tetap perhatian terhadap Olla Ramlan termasuk memberikan ucapan dan doa kala Olla ber ulang tahun.

Memang, kini Olla Ramlan tak lagi tinggal di Banjarmasin melainkan di Jakarta.

Dari penelusuran Banjarmasinpost.co.id'> Banjarmasinpost.co.id, hal tersebut diketahui dari unggahan Vivi Zubedi melalui instagram pribadinya, @mrsvivi, Rabu (15/2/2023).

"Barakallu fii umrik sayangkuu si manja si strong si baik hati @ollaramlan

You know I love you kan walau kita jauh berbeda kota jarang bisa ketemu.

Yang penting jauh di mata deket di hati

Sehat2 selalu loveee, " ujar Vivi Zubedi melalui caption.

Vivi Zubedi memberikan ucapan dan doa kepada Olla Ramlan yang berulang tahun ke 43.

Profil Olla Ramlan

Olla Ramlan yang memiliki nama asli Olla Ramlan Tiasa ini merupakan penyanyi sekaligus presenter top Tanah Air.

Wanita ini lahir di Banjarmasin pada 15 Februari 1980. Tahun ini, usianya telah 43 tahun.