Semakin Jadi Unggulan, Yamaha Kupas Tuntas Performa Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected

BANJARMASINPOST.CO.ID - Baru saja diluncurkan pada tanggal 17 Januari 2022 di Hotel St. Regis, Jakarta, Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected sukses menarik perhatian seluruh masyarakat Indonesia dengan keunggulan desain, teknologi, dan fitur yang ditawarkan.

Terbukti produk terbaru dari Classy Yamaha selalu menarik untuk diperbincangkan hingga mendapat banyak respons positif yang dilontarkan secara daring.

Menanggapi antusias masyarakat Indonesia yang sangat tinggi tersebut, maka Yamaha mengadakan Media Workshop bersama Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected pada tanggal 13 Februari 2023 bertempat di Yamaha Flagship Shop Jakarta.

Media Workshop bersama Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected (Yamaha Indonesia)

“Antusias masyarakat Indonesia terhadap Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected memang sangat luar biasa. Belum genap sebulan sudah banyak peminatnya, sehingga memotivasi kami untuk terus meningkatkan pelayanan salah satunya dengan memberikan edukasi seputar produk Classy Yamaha terbaru kami. Melalui acara Media Workshop kali ini, kami akan mengupas tuntas seluruh fakta keunggulan Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected yang tentunya akan semakin memperkuat daya tarik produk terbaru Yamaha ini, sekaligus menjawab beragam pertanyaan sekaligus rasa penasaran para konsumen Yamaha di seluruh Indonesia.” tutur Antonius Widiantoro, Assistant General Manager Marketing PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM)

Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected sebagai matic stylish keluaran Yamaha yang tampil berkelas untuk menunjang gaya hidup generasi muda saat ini.

Media Workshop bersama Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected (Yamaha Indonesia)

Bersama Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected, Yamaha mengajak konsumen untuk step up ke level lifestyle lebih tinggi sebagai The Next Level of Fashion dengan keunggulan desain mewah, sebagai The Next Level of Practicality dengan beragam fitur canggih serta praktis sehingga menjadikannya sepeda motor high class yang semakin berkelas, dan sebagai The Next Level of Technology dengan teknologi terbaru Blue Core Hybrid dan fitur canggih Y-connect.

Sebagai The Next Level of Technology, mesin Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected menggunakan platform Blue Core yang telah disempurnakan dengan mesin Blue Core Hybrid 125 cc sehingga membuat bahan bakar menjadi lebih efisien saat berkendara serta mendukung performa semakin bertenaga dan handal dibandingkan generasi sebelumnya dengan daya maksimum 6.1 kW/6500 rpm, torsi maksimum 10.4 Nm/5000 rpm , dan kompresi rasio 11:1. Selain itu, didukung Camshaft dengan dekompresi sehingga membuat pergerakan starter awal menjadi lebih mudah dan tidak berat.

Media Workshop bersama Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected (Yamaha Indonesia)

Untuk mesin juga lebih tahan lama dengan mempertahankan keunggulan forged piston dan DiASil-Cylinder.

Performa unggul semakin didukung fitur yang mumpuni, dengan adanya Smart Motor Generator, sebagai sistem starter yang lebih advance dan multifungsi, seperti menghadirkan one push start yang menjadikan mesin menyala dengan cepat dan power assist yang membuat akselerasi awal lebih halus dan bertenaga.

Yamaha Grand Filano Hybrid Connected dari kategori skutik Classy Yamaha menjadi trend setter baru dengan desain yang fashionable serta dilengkapi dengan keunggulan teknologi yang canggih, sehingga juga menjadi the Next Level of Fashion, dengan desain body Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected dirancang dengan desain mewah yang unik dengan dimensi yang lebih ergonomis sehingga mendukung postur pengendara lebih nyaman saat berkendara baik jarak dekat maupun jauh.

Media Workshop bersama Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected (Yamaha Indonesia)

Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected semakin lengkap dengan beragam fitur modern sebagai the Next level of Practicality, untuk mendukung kepraktisan hingga kenyamanan pengendara terutama dengan mobilitas tinggi.

Salah satu fitur canggih yang utama yaitu fitur Yamaha Motorcycle Connect dengan teknologi Communication Control Unit (CCU), sehingga dapat menghubungkan sepeda motor dengan smartphone melalui aplikasi Y-Connect.

Fitur ini memudahkan pengendara untuk always on dalam mendapatkan informasi selama berkendara, seperti notifikasi telepon, pesan, lokasi parkir terakhir, rekomendasi perawatan oli dan aki, memonitor konsumsi bahan bakar, rincian berkendara dan notifikasi malfunction.

Kepraktisannya semakin terasa didukung fitur Smart Front Refuel sehingga pengisian bahan bakar lebih praktis tanpa membuka jok, memiliki kapasitas bagasi 27 L yang terbesar di kelasnya sehingga dapat menampung barang bawaan lebih banyak seperti baju ganti atau fashion item yang mendukung pengendara tetap tampil stylish dan nyaman saat berkendara, fitur Electric Power Socket untuk mengisi daya gadget sehingga pengendara dapat always on selama berkendara, serta sudah menggunakan Smart Key System, sebagai sistem kunci canggih tanpa anak kunci (keyless) yang dilengkapi dengan fitur Answer Back System untuk memudahkan pengendara mencari posisi parkir motor.

Keunggulan desain, teknologi, fitur, hingga performa Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected menjadikannya pilihan fashion skuter matik berkelas yang lengkap dalam melengkapi gaya hidup modern pengendara sesuai tren masa kini sekaligus memperkuat eksistensi keluarga Classy Yamaha. (aol)