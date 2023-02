Tingkatkan Layanan kepada Nasabah, BSI KCP Banjarbaru A Yani Relokasi ke Kabupaten Tapin

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Dalam rangka meningkatkan layanan kepada nasabah, Bank Syariah Indonesia (BSI) Area Banjarmasin merelokasi BSI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarbaru A Yani di Jalan A. Yani Km 33,5 Banjarbaru menjadi BSI KCP Tapin di Jalan Brigjen H.Hasan Basri No.6 Tapin.

Regional CEO RO IX Banjarmasin Affan Mawardi menyampaikan, melalui relokasi ini, semakin mengurangi blank spot keberadaan BSI.

Sehingga BSI berharap dapat terus meningkatkan layanan di BSI Area Banjarmasin.

Selain dari sisi lokasi yang strategis, juga layanan dan produk all in one yang diharapkan mampu memberikan layanan one stop solution perbankan syariah bagi masyarakat Kabupaten Tapin.

“Dengan adanya jaringan ini, BSI Area Banjarmasin berkomitmen untuk menjangkau masyarakat di perkotaan maupun wilayah sub-urban. Sehingga literasi keuangan syariah BSI dapat di akses lebih dekat dan cepat,” kata Affan Mawardi usai Grand Opening Relokasi BSI KCP Tapin, Senin (13/02).

Berbagai inovasi di seluruh outlet BSI terus ditingkatkan untuk memberikan layanan prima kepada nasabah.

Di antaranya pembukaan rekening online melalui digital corner, program-program tabungan syariah dan pembiayaan dengan tarif kompetitif serta berbagai layanan syariah yang dapat bertemu dengan relationship manager yang kompeten di bidangnya.

Sehingga nasabah dapat dengan tepat memilih program dan produk yang sesuai dengan kebutuhan. (aol)