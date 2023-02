Berawal dari Kulit Wajah yang Sensitif, Rivya Mengeluarkan Produk Skincare Lokal

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Produk kecantikan skincare biasanya dikenal dapat membantu mengatasi permasalahan kulit wajah. Produknya pun banyak yang berasal dari luar negeri.

Tak kalah dengan produk luar negeri, sekarang ini pun skincare lokal Indonesia juga mulai ramai dipasarkan,

Dan saat ini skincare produk lokal kembali unjuk tangan memperkenalkan produk yang dapat mengatasi kulit wajah masyarakat Indonesia.

Founder Rivya, Alfa Priliani, mengatakan, sebelumnya mengembangkan bisnis di bidang kuliner.

Kemudian merambat bisnisnya ke bidang kecantikan juga. Produk skincarenya berupa serum dengan berbahan dasar tanaman Backhousia Citriodora yang hadir pertama di dunia skincare di Indonesia.

Pasalnya, menurut Alfa, orang Indonesia tentu juga bisa mengembangkan produk produk kecantikan yang dapat bersaing dengan produk luar negeri.

"Merintis skincare, karena awalnya kulit saya yang sensitif, dan untuk mencari bahan lokal yang tidak ada kandungan SLS dan Parabean itu sangat susah, untuk produk luar negeri pun harganya tentu lumayan mahal juga," kata Alfa.

Berawal dari hal tersebutlah, Alfa mulai mencoba bisnis produk skincare dengan nama Rivya dengan harga yang cukup ekonomis untuk kantong masyarakat Indonesia, dari harga Rp 35 ribu per produknya.

Ia pun mulai memasarkannya melalui online. Tak disangka, antusias dari pembeli ternyata banyak.

Bahkan saat ini produknya tersebut sudah ada di 7 kota di Indonesia, di antarnya di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), Bali, Bandar Lampung, Aceh dan kota di provinsi lainnya.

Alfa memaknai produknya dengan "Revealing The Best of You” yang menjadi tagline skincare Rivya.

"Setiap orang, dilahirkan dengan kecantikan yang unik. Menjadi sebuah penyesalan, apabila kecantikan itu tidak dipancarkan dengan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, bahan utama yang digunakan adalah backhousia citriodora.

Berdasarkan studi in-vivo di kulit wajah, backhousia citriodora memiliki banyak manfaat utama yang dapat meredakan jerawat tanpa membuat kulit kering dan iritasi.