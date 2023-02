Penyakit Natasha Wilona Gegara Rambut Palsu, Artis Asal Banjarmasin Main di Skaya and The Big Boss

Natasha Wilona bermain di Skaya and The Big Boss sebagai lelaki.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bermain sebagai lelaki di serial Skaya and The Big Boss membuat Natasha Wilona harus memakai wig atau rambut palsu.

Rupanya, memakai wig itu membuat mantan Verrell Bramasta itu mendapat satu penyakit.

Artis yang masa kecilnya di Banjarmasin itu kerap sakit kepala.

Ya, Natasha Wilona mengungkapkan perjuangannya memerankan tokoh Skaya di serial Skaya and The Big Boss.

Kali ini, Natasha Wilona yang berperan sebagai Skaya dikisahkan memiliki seorang kembaran berjenis kelamin laki-laki.

Ia bernama Skara yang diperankan oleh Jonathan Alden, jebolan MasterChef Indonesia 9.

Namun Wilona harus mengeluarkan tenaga ekstra karena harus menyamar menjadi kembarannya untuk bersekolah.

Natasha Wilona mengaku kerap mengalami sakit kepala setelah syuting.

Hal ini lantaran dia harus mengenakan rambut palsu selama menyamar menjadi laki-laki.

"Rasanya kepala sakit, ketarik banget, nyut2an kepala," ucap Wilona melansir caption unggahan Instagram natashawilona12, Kamis (16/2/2023).

Mantan kekasih Verrell Bramasta itu juga menyebut rambutnya seperti sapu ijuk karena kaku usai diberi gel setiap pulang syuting.

"Tiap hari pulang ke rumah rambut udah sekeras sapu ijuk karena harus pake gel rambut setiap saat," lanjut Wilona.

Melansir Instagram Story-nya, aktris 24 tahun itu juga turut mengucapkan terima kasih kepada make up artis dan hairdo yang telah membantunya selama proses syuting Skaya and The Big Boss.

Ia menyebut make up artist dan hairdo bernama Silvia Andika itu sebagai saksi dari perjuangannya di serial ini.