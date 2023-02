Al Nassr vs Al Taawon: Jadwal Liga Arab Saudi, Prediksi Skor, Line Up, Link Live Streaming INews

Jadwal Liga Arab Saudi Al Nassr vs Al Taawon. Ada Prediksi Skor, Perkiraan Susunan Pemain atau Line Up, Head to Head dan Link Live Streaming INews TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini Prediksi Skor dan Jadwal Bola Siaran Langsung INews TV laga Al Nassr vs Al Taawon di ajang pekan ke-17 Liga Arab Saudi 2022/2023 Hari Ini. Cristiano Ronaldo kembali berakhir.

Simak juga Prediksi Skor, Perkiraan Susunan Pemain atau Line Up, Head to Head dan Link Live Streaming iNews TV melalui RCTI Plus laga Al Nassr vs Al Taawon.

Pertandingan Al Nassr vs Al Taawon tersaji, Jumat (21/2/2023). Laga juga Live Streaming TV Online RCTI Plus.

Duel Al Nassr vs Al Taawon dari Stadion King Saud University.

Al Nassr akan menjamu peringkat kelima Al Taawoun di Stadion Universitas Raja Saud di Liga Pro Saudi pada Jumat (17 Februari) saat mereka berusaha merebut kembali posisi teratas di liga.

Baca juga: Cristiano Ronaldo Jauh Kalah Tajir, Eks Arsenal Memiliki Kekayaan 30 Kali Lipat

Baca juga: Jelang Al Nassr vs Al Taawoun: Sebab Cristiano Ronaldo Bisa Impresif saat Lawan Al Wehda

Al Nassr menang 4-0 di Al Wehda pada hari Kamis, dengan Cristiano Ronaldo mencetak empat gol, untuk memperpanjang rekor liga tak terkalahkan mereka menjadi 14 pertandingan. Mereka membuntuti Al Shabab dengan tiga poin dan akan merebut kembali posisi teratas dengan kemenangan.

Al Taawoun, sementara itu, kalah 2-1 di kandang melawan Al Fateh pekan lalu.

Alejandro Romero membuka skor pada menit ke-21 dari titik putih, tetapi dua gol Feras Albrikan membatalkan Al Nassr akan menjamu Al Taawoun yang berada di posisi kelima di Stadion Universitas King Saud di Liga Pro Saudi pada Jumat (17 Februari) saat mereka berusaha untuk kembali ke puncak. tempat di liga.

Al Nassr menang 4-0 di Al Wehda pada hari Kamis, dengan Cristiano Ronaldo mencetak empat gol, untuk memperpanjang rekor liga tak terkalahkan mereka menjadi 14 pertandingan. Mereka membuntuti Al Shabab dengan tiga poin dan akan merebut kembali posisi teratas dengan kemenangan.

Al Taawoun, sementara itu, kalah 2-1 di kandang melawan Al Fateh pekan lalu. Alejandro Romero membuka skor di menit ke-21 dari titik putih, namun dua gol Feras Albrikan membalikkan defisit.

Prediksi Al Nassr vs Al Taawoun

Al Nassr tampil solid pada tahun 2023, menjaga clean sheet dalam empat dari lima pertandingan liga mereka. Mereka belum kalah di kandang melawan Al Taawoun.

Mereka telah mencetak setidaknya dua gol dalam sepuluh pertandingan kandang terakhir mereka melawan tim tamu. Dengan Anderson Talisca kembali dari skorsing, mungkin ada banyak gol.

Al Taawoun, sementara itu, telah mencetak gol di semua kecuali satu pertandingan tandang mereka musim ini. Mereka telah mencetak gol dalam tujuh dari delapan perjalanan terakhir mereka ke Riyadh.