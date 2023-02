Link Gratis Streaming Badminton Indonesia vs Korea Selatan, Tayang Jam 14.00 WIB, Chico Main Pertama

Inilah link Live Streaming Gratis badminton Kejuaraan Beregu Campuran Asia 2023 tayang gratis di TVRI simak juga via TV Online Facebook BWF, Indonesia vs Korea Selatan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini link nonton Live Streaming TVRI, Badminton Asia Mixed Team Championships 2023 atau Kejuaraan Beregu Campuran Asia 2023 antara Indonesia vs Korea Selatan hari ini Jumat (17/2/2023) di babak perempat final.

Siaran langsung dan Live Streaming Gratis Badminton Indonesia vs Korea Selatan di TVRI hari ini akan dimulai pada jam 13.30 WIB

Selain lewat Siaran Langsung TVRI, Live Streaming Badminton Asia Mixed Team Championships 2023 atau Kejuaraan Beregu Campuran Asia 2023 antara Indonesia vs Korea Selatan hari ini juga bisa ditonton sepenuhnya lewat kanal YouTube BWF ( Link Live Streaming disediakan).

Jajaran pelatih PBSI melakukan rotasi susunan pemain dalam persaingan babak 8 besar Kejuaraan Beregu Campuran Asia 2023 (BAMTC 2023).

Jadwal Kejuaraan Beregu Campuran Asia 2023 Indonesia vs Korea bergulir pada Jumat (17/2/2023) mulai pukul 14.00 WIB di Dubai, Uni Emirat Arab.

Baca juga: Jadwal Jam Siaran Badminton di TVRI Indonesia vs Korsel Kejuaraan Beregu Campuran Asia 2023 Hari ini

Perubahan terlihat di sektor tunggal putra dan tunggal putri jika dibandingkan dengan laga Indonesia vs Thailand, Kamis (16/2/2023). Sementara tiga sektor lainnya masih sama.

Chico Aura Dwi Wardoyo akan menggantikan Anthony Sinisuka Ginting di sektor ganda putra. Dia akan meladeni kekuatan Lee Yu Gyu.

Adapun nomor tunggal putri diisi oleh Putri Kusuma Wardani. Dia menggantikan Georgia Mariska Tunjung dan melawan Kim Ga Eun.

Berikut line up Indonesia vs Korea Selatan pada babak 8 besar Kejuaraan Beregu Campuran Asia 2023:

Tunggal putra

Lee Yun Gyu vs Chico Aura Dwi Wardoyo

Head to head: 1-0

Tunggal putri

Kim Ga Eun vs Putri Kusuma Wardani

Head to head: 0-1

Ganda putra

Kim Won Ho vs Na Sung Seung vs Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Head to head: 0-0

Ganda putri

Baek Ha Na/Lee So Hee vs Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti

Head to head: 0-0

Ganda campuran

Kim Young Hyuk/Lee Yu Lim vs Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

Head to head: 0-0