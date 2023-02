Promo JSM Alfamart Jumat 17 Februari 2023, Waktunya Borong Perlengkapan Mandi

BANJARMASINPOST,CO.ID-Hadir tiga hari!! Buat belanja jadi murah banget, Dengan nikmati penawaran terbaik dari promo Jumat Sabtu Minggu (JSM) Alfamart periode 17 sampai 19 Februari 2023 dan Resolusi 2023 CashBack Terussss!!! Up to Rp 20.000

Gak lupa kan? Kalau sudah tiba Jumat, Sabtu Minggu, itu tandanya sudah waktunya belanja lagi di Promo JSM Alfamart terbaru pekan ini.

Dengan belanja minimal Rp 70.000 di toko Alfamart & aplikasi Alfagift All Produk (kecuali Minyak Goreng, Rokok, Pulsa, Susu bayi dibawah 1 tahun, Produk Segar, Beauty Bae, Wall’s Happy Delivery & Campina Delivery) akan mendapatkan cashback 10 persen up to 20.000

Tak hanya menyuguhkan produk terbaik, soal harga tak usah diragukan lagi pastinya sudah pasti pas banget deh dikantong,

Tenang aja!! Bagi pengguna Gopay, ShopeePay, BNI, OCBC NISP, Panin atau Kartu Kredit bertanda Mastercard ada promo khusus nya juga nih biar belanja jadi makin murah.

Jadi, Jangan sampai terlewat ya!

Katalog promo JSM Alfamart mulai 17-19 Februari 2023 hadir dengan lebih murah untuk produk-produk kebutuhan harian Anda. Ada harga lebih murah untuk kue kaleng, minuman, popok bayi, kopi hingga minyak goreng.

Harga promo yang lebih terjangkau juga hadir untuk produk perawatan wajah dan produk membersihkan tubuh untuk perlengkapan mandi.

Selain yang lebih murah, promo JSM Alfamart terbaru juga memberikan kemudahan belanja lainnya. Promo JSM Alfamart terbaru tidak hanya bisa dibeli secara langsung dengan mendatangi gerai-gerai Alfamart terdekat. Belanja promo JSM Alfamart dengan lebih mudah dan cepat melalui aplikasi Alfagift. Belanja melalui aplikasi memberikan layanan siap antar dalam sehari dan gratis biaya pengiriman.

Berikut produk yang ditawarkan di Promo JSM Alfamart hari ini:

DAIA DET PUTIH 850G

Harga Semula : Rp. 19.600

Harga Diskon : Rp. 18.400

MAMA LIME REF 680/780ML

Harga Semula : Rp. 13.900

Harga Diskon : Rp. 10.500

Tambahan Diskon menggunakan Gopay menjadi : 9.000

SUNLIGHT JERUK NIPIS 910ML

Harga Semula : Rp. 21.900

Harga Diskon : Rp. 17.900

Tambahan Diskon menggunakan OVO menjadi : 16.900

DOWNY SUNRISE FRS REF 700ML

Harga Semula : Rp. 38.900

Harga Diskon : Rp. 21.900