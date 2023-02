Suster Baru Kiano Dipamerkan Baim Wong, Tak Kalah Viral dari Sus Rini Pengasuh Rayyanza

BANJARMASINPOST.CO.ID- Beberapa kali berganti sus untuk membantu mengurus Kiano dan Kenzo, Baim Wong pamerkan sosok baru pengasuh putranya dan Paula Verhoeven.

Siapa sangka pengasuh baru Kiano Tiger Wong itu tak kalah viral dengan Sus Rini yang menjadi sorotan lantaran tugasnya menjaga Rayyanza.

Sudah berusia 3 tahun, Kiano putra sulung Baim Wong dan Paula Verhoeven memang kerap berganti - ganti pengasuh.

Padahal Kiano beberapa kali sudah begitu dekat dengan pengasuhnya.

Baca juga: Akhirnya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Rayakan Ultah Bareng Lagi, Nenek Rafathar Beri Doa Khusus

Baca juga: Persiapan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Sambut Anak Kedua, Singgung Soal Adik Ameena

Baru - baru ini lewat akun instagram miliknya @baimwong, Jumat (17/2/2023) sosok pengasuh baru Kiano diperkenalkan.

"Suster barunya Kiano," tulis unggahan tersebut.

Bukan pengasuh sungguhan, sosok suster baru Kiano tersebut adalah Nayra C. Noer artis sekaligus putri dari pasangan sutradara Arifin C. Noer dan aktris Jajang C. Noer.

Beberapa waktu lalu sosok pengasuh Kiano juga sempat menjadi sorotan.

Ia adalah suster Rahma yang memiliki paras manis dan menjadi rebutan para pegawai Baim.

Begini kondisi mantan pengasuh Kiano Tiger Wong, suster Rahma semenjak resign dari keluarga Baim Wong dan Paula Verhoeven.

Berhembus informasi, kini wanita asal Lampung bernama asli Rahma Safitri tersebut sudah tidak lagi menjadi pengasuh Kiano Tiger Wong.

Baca juga: Ashanty Ungkap Kaitan Tas Mewah Dicuri dan Penyakitnya, Istri Anang Hermansyah Dirundung Cobaan

Beredar kabar dari komentar warganet telah digantikan oleh Lala, sosok wanita yang sebelumnya menjadi ART di rumah Baim Wong dan Paula Verhoeven.

Terpantau oleh Banjarmasinpost.co.id, Senin 928/3/2022) dalam instagram mantan suster Kiano yang dulu itu yakni akun @suster_rahma, ia aktif di media sosial.

Sebelumnya, mantan pengasuh Kiano tersebut terserang Covid-19 namun setelah itu wajahnya tak terlihat lagi di rumah Baim Wong.