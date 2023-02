Adinda Thomas dan Raka Akmal Bakal Segera Naik Pelaminan, Lamaran Diterima

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar bahagia datang dari aktris sinetron Adinda Thomas.

Pemilik nama lengkap Adinda Noviana Sari Thomas itu dilamar oleh Raka Akmal.

Keduanya lantas dikabarkan bakal mulai mempersiapkan hari bahagia mereka.

Menyusul lamaran tersebut, Adinda Thomas juga memamerkan foto-foto kebersamaan keduanya di media sosial.

Salah satu fotonya saat Raka Akmal memegang tangan Adinda Thomas.

Bintang film KKN di Desa Penari itu tampak tersenyum bahagia sambil menunjukkan cincin di jari manis tangan kirinya.

Perempuan berusia 29 tahun ini juga memamerkan saat dipeluk Raka Akmal.

"Here's to love and laughter and happily ever after," tulis Adinda Thomas.

Penyanyi Vidi Aldiano hingga pemain film Marsha Aruan ikut bahagia saat Adinda Thomas dilamar Raka Akmal.

Sebelumnya, Adinda Thomas menceritakan peran Fraya di film terbaru berjudul Aku Apanya Kamu (Bangsatnya Cinta Pertama).

Di film diproduksi Dogma Pictures itu Adinda Thomas beradu akting dengan Rania Putrisari sebagai Tya, Elang El Gibran Rosadi sebagai Elmar hingga Annette Edoarda sebagai Dara.

Adinda Thomas yang menjadi pemeran utama ini merasa senang saat mendapat tawaran peran sebagai Fraya yang cukup berbeda karakter dengan kesehariannya.

Peran Fraya juga menjadi ajang buat Adinda Thomas untuk belajar banyak hal.

"Aku suka katakter Fraya yang berbeda sama keseharianku yang nggak terlalu feminim, sementara Fraya feminim," kata Adinda Thomas berbincang Kamis (12/1/2023).