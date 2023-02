Bikin Haru Kala BCL Unggah Foto Mendiang Suami dengan Ucapan Romantis, Titi Kamal Beri Doa

BANJARMASINPOST.CO.ID - Meski sempat diisukan dengan Ariel NOAH, penyanyi Bunga Citra Lestari alias BCL nampaknya tak bisa melupakan sosok mendiang suaminya, Ashraf Sinclair.

Belum lama ini, BCL mengunggah foto Ashraf di akun instagramnya, @bclsinclair, Sabtu (18/2/2023).

Terlihat dari akun medsosnya, BCL juga masih menggunakan nama belakang sang mendiang suami.

Dalam unggahan itu, BCL menyematkan caption romantis.

"Hey handsome (emotikon hati)," ungkap BCL dalam caption.

Unggahan itu berisi gambar candid mendiang Ashraf Sinclair nampak membawakan dua cangkir minuman.

BCL pun mendapat banyak simpati dari netizen termasuk kalangan artis.

Dikutip dari Kompas.com, Ashraf Sinclair meninggal dunia karena serangan jantung pada 18 Februari 2020.

BCL pun mengungkap momen saat dirinya kehilangan Ashraf Sinclair secara mendadak.

"Teman gue telepon, gue bilang kayaknya Ashraf sudah enggak ada. Anak gue bilang mommy don't say that, kita kan enggak tahu," kata BCL.

BCL sempat memberikan kata-kata perpisahan ke sang suami yang meninggal dunia.

"Gue juga sudah tahu, sudah feeling. Di momen menemukan Ashraf di tempat tidur tuh gue sudah tahu, gue rasanya di kepala sudah kayak, 'If you have to leave, you leave, I'm fine'."

"I don't want to keep him like he deserves the best, if it's best for him to go, just leave, 'Gue urus anak lu, tenang'," tutur BCL.

Meski begitu, BCL tetap menenangkan Noah sembari menunggu dokter memeriksa.