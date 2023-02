Jam Tayang dan Bocoran MasterChef Indonesia 10 Hari Ini, Chef Juna Cs Beri Tantangan di Tempat Mewah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Simak jam tayang dan bocoran MasterChef Indonesia 10 hari ini 18 Februari 2023 di RCTI.

Ternyata, Chef Juna, Chef Renatta dan Chef Arnold mengajak kontestan di temat sangat mewah.

Memang, MasterChef Indonesia 10 selalu memberikan kejutan bagi para kontestannya lewat berbagai tantangan yang menarik.

Para kontestan disebut akan diajak ke sebuah tempat yang spesial dan mewah.

Melansir Instagram masterchefina, Jumat (17/2/2023), Chef Renatta, Chef Juna, dan Chef Arnold mengumumkan hal itu.

"So guys, kami akan mengajak kalian semua ke suatu tempat yang spesial, suatu tempat yang mewah dan luxurious," ujar Chef Renatta tersenyum.

Baca juga: Uang Nafkah Daus Mini untuk Shelvie Hana Terkuak, Ada Buat Mertua

Baca juga: Penyebab Fuji dan Thariq Putus Tersentil, Restu Gen Halilintar Sempat Disorot

Tak kalah memberi senyum, Chef Juna tampak antusias dan mengingatkan untuk berdandan dan berpakaian rapi menuju tempat itu.

"Tapi artinya kita mesti dress up yah ke tempat seperti itu," ucap Chef Juna.

Chef Arnold dan Chef Renatta pun langsung membenarkan ucapan Chef Juna.

Chef Juna juga menyebut akan ada kejutan yang spesial untuk 12 kontestan MasterChef Indonesia 10.

"Akan ada kejutan untuk kalian semua, so happy happy," kata Chef Juna kembali tersenyum.

Sementara itu Chef Arnold tampak mengingatkan para peserta untuk mempersiapkan diri mereka saat diajak ke tempat yang disebut spesial itu.

"Jadi persiapkan diri kalian, see you there," kata Chef Arnold.

Belum diketahui 12 kontestan MasterChef Indonesia 10 itu akan dibawa kemana.