Nasib Band Radja Asal Banjarmasin Kini, Ian Kasela Pamer Mau Konser di Malaysia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Meski tak seterkenal dulu lagi, Band Radja, grup musik asal Banjarmasin nyatanya masih eksis.

Bahkan, baru-baru ini, vokalis Band Radja, Ian Kasela pamer akan konser di Malaysia.

Hal ini terungkap dalam postingan Ian Kalsela baru-baru ini.

Memposting video sedang latihan, Ian Kasela menuliskan maksud latihannya itu.

"11 march 2023 on Johor !!

Buat teman" di KL dan sekitarnya,

Kamu sudah rindu dan ingin sing along with @radjabandofficial ??

Come to at Arena Larkin Indoor Stadium

Lets to buy ticket on ticket2u.com

Event Organizer by @mee2_events

See You There !!!," tulisnya lewat akun iankaselaradja.

Postingan ini langsung mendapat sambutan penggemarnya dari Malaysia.

@vinnodrocknroll: Saya tunggu kedatangannya di Johor bang@iankaselaradja

@aepywiwin: Di tunggu nnti tnagal 11 bulan 3.

@hmz.othmn: Ketemu di johor!!!!

Sebelumnya, Radja membuka hari pertama Festival Pasar Musik 2023, Jumat, 10 Februari 2023 di Gambir Expo, Jakarta.

Walupun diundur sekitar 35 menit karena hujan deras, Ian Kasela dan kawan-kawan sukses mengajak penonton bernostalgia dengan hits-hits lama mereka.