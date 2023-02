Pasar Murah Menjelang Ramadan 2023 di Taman Siring 0 Km Banjarmasin Sediakan Beras hingga Ikan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ribuan orang berbelanja di pasar murah di halaman eks Kantor Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), kawasan Taman Siring 0 Km, Kota Banjarmasin, Minggu (19/2/2023).

Terlihat dari stok bahan sembako yang disediakan dalam waktu kisaran beberapa jam saja telah tersisa sedikit.

Bahkan, minyak goreng kemasan Alif yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan, begitu cepat ludesnya, dalam waktu kisaran 2 jam saja.

Distibutor PT Berkah Mayem Sejati, Farid Yudistira Arifin, mengatakan, tingkat antusias warga Banjarmasin terlihat meningkat dibandingkan beberapa bulan sebelumnya.

"Terlihat dari sebelum dibukanya jam pasar murah, warga sudah antre. Sayuran, kisaran dua jam setengah, sudah habis terjual," katanya kepada Banjarmasinpost.

Pihaknya juga menyediakan bawang merah sebanyak 2,7 ton, cabai keriting 200 kg, cabe rawit 120 kg.

Harga jual di pasar murah ini, cabai rawit Rp 45 ribu per kilogram, cabai keriting Rp 25 ribu per kg dan bawang merah Rp 28 ribu per kg.

Tak hanya minyak goreng, sayur, cabai dan bawang, di pasar murah yang diadakan menjelang Ramadan 2023 ini juga menjual beras dan beberapa jenis ikan.

Manajer Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Kalsel, Rolly Heruanadi, mengatakan, pihaknya menyediakan beras sebanyak 30 ton. Harga jualnya Rp 90 ribu dengan kemasan masing masing 10 kilogram.

"Sok 30 ton bisa untuk 3 ribu warga. Karena, satu orang hanya dapat membeli satu kemasan saja," urainya.

Selain bahan pokok, juga tersedia penjualan ikan. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, Nurhayana, sebut, lele siap goreng 50 bungkus, patin sebanyak 180 kg dan lajang salmon sebanyak 40 kilogram.

"Harga ikan lele kemasan siap goreng Rp 10 ribu dengan isian 3 ekor, ikan lajang salmon Rp 10 ribu ," ujarnya.

Sementara itu, Kabag Kebijakan Perekonomian Pemprov Kalsel, Agus Salim, menambahkan, operasi pasar murah ini bagian dari uaya mengendalikan inflasi.

"Untuk harga yang ada di pasar murah ini, subsidi dari pemerintah. Setiap bahan pokok yang dijual, subsidinya berbeda-beda. Tetapi untuk beras, tidak ada subsidi, karena dari Bulog ada SPHP," tandasnya.

( Banjarmasinpost.co.id/Mia Maulidya)