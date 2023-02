Perempatfinal Festival Bola Voli Paman Birin Cup Selesai, Semifinal dan Final pada 20 Januari 2023

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Perempatfinal Festival Bola Voli Paman Birin Cup Antar Pelajar SMA/SMK Sederajat Tahun 2023, selesai dilaksanakan di Gedung Voli SKB Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu (20/2/2023).

Sebanyak 8 tim voli putra dan putri sudah bertanding dan hanya 4 tim dari masing-masing kategori berhak lolos ke babak semifinal.

Berikut hasil pertandingan 8 tim bola voli SMA/SMK Sederajat putra dan putri yang bertanding di babak perempatfinal, Minggu (19/2).

Putra

1. SMKN 1 Binuang vs SMAN 1 Gambut (2-0)

2. SMAN 2 Banjarmasin vs SMKN 1 Telagasari Kotabaru (0-2)

3. SMAN 3 Banjarbaru vs MAN 3 Batola (2-0)

4. SMK Isfi Banjarmasin vs SMKN 2 Pelaihari (0-2)

Putri

1. SMKN 1 Martapura vs SMKN 1 Kandangan (0-2)

2. SMAN 1 Mandastana vs SMAN 2 Kotabaru (0-2)

3. SMAN 1 Belawang vs SMAN 1 Bati-Bati (2-1)

4. SMAN 2 Banjarmasin vs MAN 1 Kabupaten Banjar (2-0)

Di bawah ini skema babak semifinal Festival Bola Voli Paman Birin Cup Antar Pelajar SMA/SMK Sederajat Tahun 2023 yang bakal digelar Senin (20/2/2023).

Putra

1. SMKN 1 Binuang vs SMKN 1 Telagasari Kabupaten Kotabaru

2. SMAN 3 Banjarbaru vs SMKN 2 Pelaihari

Putri

1. SMKN 1 Kandangan vs SMAN 2 Kotabaru

2. SMAN 2 Belawang vs SMAN 2 Banjarmasin

Festival Bola Voli Paman Birin Cup Antar Pelajar SMA/SMK Sederajat Tahun 2023, mulai digelar pada 17 sampai 20 Februari 2023, di Gedung Voli SKB Banjarmasin.

Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Selatan (Kalsel), Budiono mengatakan, Senin (20/2) adalah hari terakhir pelaksanaan Festival Bola Voli Paman Birin Cup ke-3 ini.

"Besok Senin bakal berlangsung babak semifinal dan final di hari yang sama," jelasnya melalui pesan WhatsApp, Minggu (19/2).

Ia pun berharap, hasil Festival Bola Voli Paman Birin Cup Antar Pelajar SMA/SMK Sederajat Tahun 2023 dapat memunculkan bibit-bibit atlet yang hebat.

"Sehingga mereka bisa membuat prestasi baik di tingkat daerah maupun nasional kedepannya," tukasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Noorhidayat)