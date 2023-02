Postingan Geni Faruk Usai Fuji dan Thariq Putus Diserbu, Ibu Atta Halilintar: Menguji Mental

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kandasnya asmara Fuji dan Thariq Halilintar jadi perhatian. Kini, ibu Atta Halilintar yakni Langgogeni Faruk juga disorot.

Bahkan, postingan ibu Gen Halilintar itu langsung diserbu fans Fuji dan Thariq Halilintar.

Penyebabnya, Geni Faruk yang disebut-sebut sebagai penyebab retaknya hubungan mereka putus.

Diketahui, keluarga Gen Halilintar diduga tak memberi restu jika putra keempatnya itu menjalin hubungan dengan Fuji.

Hal itu diduga dari cara Gen Halilintar yang tak kunjung bertemu dengan Fuji meski sudah berada di Indonesia.

Kendati begitu, fans curiga Geni Faruk tak kunjung memberi restu sehingga Thariq dan Fuji terpaksa mengakhiri hubungan mereka.

Baru-baru ini, Lenggogeni Faruk yang mengunggah potret kebersamaaanya bersama keluarga Gen Halilintar.

Seolah tak peduli dengan semua hujatan itu, Geni Faruk justru tampak asik menghabiskan waktunya bersama keluarga.

Ia menuliskan pesan soal tips bermain golf yang dinilainya sangat menguji mental.

Dalam unggahannya , Geni Faruk membagikan potret bersama anaknya.

"Golf itu olah raga yang susah, sgt menguji mental dan emosi, makanya Pak Hali @halilintarasmid yang memperkenalkan golf kepada kita selalu bilang to his family, 'Play Golf with Taqwa, always control your emotion'," tulis ibunda Thariq dan Atta ini.

"Yang menang bukan yang score-nya paling rendah, tapi yang bisa main dengan tenang dan senang, yang gak kesel apalagi kalau sampe mau matahin stick golf," sambungnya.

Tak hanya itu, Lenggogeni Frauk juga menyinggung soal menimbang perasaan dan kesabaran.

"Terus juga selalu menimbang perasaan orang-orang yang main di belakang kita, the flight after us, and keep the pace with the flight before us, jangan sampai ga sabaran mukul bola dan membahayakan yang di depan kita," tulis Geni Faruk.