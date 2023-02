Nasib Hubungan Celine Evangelista dan Stevan Pasaribu Kini, Tergambar dari Emoji

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nasib hubungan penyanyi Stevan Pasaribudan aktris Celine Evangelista tergambar dari emoji hati di instagram.

Ya, kini janda Stefan William tersebut sedang diisukan menjalin hubungan dekat dengan Stevan Pasaribu.

Setelah Marshel Widianto mengumumkan punya pacar bernama Yansen, kini Celine Evangelista pun tampak menjauh.

Berubah, kini antara Marshel Widianto dan Celine Evangelista tak seromantis dulu lagi.

Justru, kini Celine Evangelista lebih sering bersama Stevan Pasaribu ketimbang Marshel Widianto.

Belum lama ini, tampak Stevan Pasaribu memberikan emoji hati di postingan instagram pribadi Celine Evangelista.

Baca juga: Ada Pesan buat Arya Saloka, Natasha Dewanti Ikuti Jejak Amanda Manopo Tinggalkan Ikatan Cinta

Baca juga: Kini Putus, Motif Asli Rino Soedarjo Pacari Gisel Akhirnya Terkuak

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari instagram Celine Evangelista, @celine_evangelista, Selasa (21/2/2023), aktris 30 tahun tersebut mengunggah beberapa fotonya saat nonton Indonesia Idol bersama Yasmin Napper, Antonio Blanco Jr dan Krisjiana Baharudin.

Saat itu mereka semua menggunakan pakaian dari Uniqlo.

"Masih belum move on sama acara Indonesian Idol kemarin. So happy bis anonton bareng @uniqloindonesia dan ternyata lagi pada samaan pake kaos AlRism Oversized UNIQLO. So comfy to wear and I'm definitely will buying more!, " terangnya.

Terlihat pada slide pertama dan kedua adalah foto Celine Evangelista sendiri.

Kemudian slide berikutnya adalah fotonya bersama Yasmin dan yang lainnya.

Melalui kolom komentar postingan tersebut, Stevan Pasaribu menuliskan emoji hati berwarna merah.

Ini menjadi pertanda hubungan asmara keduanya masih berlanjut sampai kini.

Baca juga: Fuji dan Thariq Akhirnya Kuak Alasan Putus, Sentil Restu Gen Halilintar dan Haji Faisal

Baca juga: Bongkar Fakta Siluman Ular Putih dari Kalsel, Panji Petualang Temukan di Kebun Sawit

Tangis Celine Evangelista di Depan Marshel Kala Curhat Lelah Cari Nafkah