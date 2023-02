Jadwal Bola Rabu - Kamis: Live Indosiar Ada Persija vs Barito, SCTV Siarkan UCL Leipzig vs Man City

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini jadwal sepak bola hari ini, Rabu (22/2/2023) hingga Kamis (23/2/2023) dini hari WIB lengkap dengan stasiun TV yang menyiarkan.

Jadwal siaran langsung bola di stasiun TV Indonesia malam ini diwarnai pertandingan-pertandingan dari Liga 1 Indonesia di Indosiar serta Liga Champions di SCTV.

Dari ajang Liga 1 2022/2023 akan ada dua pertandingan berlangsung sore hari ini, yakni Dewa United vs Bali United yang tayang lewat Live Streaming TV Online Vidio, serta Persija Jakarta vs Barito Putra yang tayang gratis di stasiun TV Indosiar.

Sementara itu dari ajang Liga Champions yang berlangsung Kamis dini hari, ada pertandingan antara Inter Milan vs FC Porto dan RB Leipzig vs Manchester City.

Pertandingan Liga Champion Leipzig vs Man City tayang gratis di SCTV, sementara Inter vs Porto tayang lewat Live Streaming TV Online Vidio com.

Jadwal Bola Malam Ini dan TV yang Menyiarkan:

Rabu, 22 Februari 2023

Pukul 15.00 WIB - Persija Jakarta vs Barito Putera ( Indosiar)

Pukul 15.00 WIB - Dewa United vs Bali United (Streaming Vidio)

Kamis, 23 Februari 2023

Pukul 03.00 WIB - Inter Milan vs FC Porto (Streaming Vidio)

Pukul 03.00 WIB - RB Leipzig vs Manchester City ( SCTV)

Catatan: jam tayang bisa berubah sewaktu-waktu

* Madrid Menang Telak