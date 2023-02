Jadwal Bola Siaran SCTV Liga Champion Malam Ini Leipzig vs Man City, Inter vs Porto TV Online Vidio

Jadwal Siaran Langsung SCTV Live Streaming TV Online Vidio 16 besar Liga Champions malam ini RB Leipzig vs Manchester City dan Inter Milan vs Port0

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tim Manchester City berjuang untuk mencapai ketinggian sebelumnya dalam melanjutkan Liga Inggris melawan RB Leipzig upaya mereka untuk akhirnya memenangkan Liga Champions laga lain Inter Milan ke markas Porto.

Jadwal Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming TV Online Vidio.com babak 16 besar Liga Champions (UCL) malam ini adalah RB Leipzig vs Manchester City.

Jadwal Liga Champions selain Leipzig vs Man City ada Inter Milan vs Porto via Live Streaming Vidio.com. Duel keempat tim Kamis (23/2/2023) dini hari WIB mulai pukul 03.00 WIB.

Itu tetap menjadi satu trofi yang lolos dari Pep Guardiola di City sejauh ini dan semakin lama dia pergi tanpa trofi, semakin banyak digunakan sebagai tongkat untuk mengalahkannya.

Sementara juara Inggris hampir tidak dalam performa terbaiknya di dalam negeri musim ini, mungkin mereka lebih cocok untuk hidup di Eropa musim ini. Meski berjuang untuk konsistensi, memiliki kualitas dan kemampuan finishing yang mematikan dari Erling Haaland mungkin dibuat khusus untuk format sistem gugur Liga Champions.

Leipzig mengonfirmasi pada malam pertandingan bahwa Christopher Nkunku diragukan, bos Marco Rose menyatakan:

“Kami pasti tidak akan memulainya. Kami harus melihat apakah dia bisa bersama kami besok, tetapi kami tidak akan mengambil risiko apa pun, kami memiliki lebih banyak pertandingan musim ini.”

Peter Gulacsi, Dani Olmo dan Abdou Diallo dipastikan absen untuk tim tuan rumah.

Untuk City, Kevin De Bruyne dan Aymeric Laporte absen setelah absen dari latihan pada Selasa pagi dan tidak bergabung dengan skuad yang terbang ke Jerman.

John Stones masih cedera dan Riyad Mahrez bisa menggantikan Jack Grealish atau Phil Foden. Bernardo Silva telah memainkan bek kiri akhir-akhir ini dan akan menarik untuk melihat apakah dia akan terus di sana.

City mungkin tidak dalam performa terbaiknya tetapi seharusnya memiliki cukup kemampuan untuk mengalahkan Leipzig, tim yang telah dibobol Haaland dengan empat gol dalam enam pertandingan.

Laga lain Porto tanpa beberapa pemain kunci untuk perjalanan Liga Champions malam ini ke Inter Milan .

Babak pertama babak 16 besar datang pada saat yang sulit bagi tim Portugal itu, yang tetap mencatatkan sepuluh kemenangan beruntun setelah memuncaki grup mereka di paruh pertama musim ini.

Fabio Cardoso , Otavio, Evanilson, Gabriel Veron , Matias Uribe dan Galeno semuanya tidak ikut latihan sebelum penerbangan Porto ke Italia. Pemain sayap Fernando Andrade belum terdaftar untuk Liga Champions.